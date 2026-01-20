Trapani, caos senza fine: esonerato il diesse Volume

20/01/2026 16:36:00

Via tutti da Trapani, anche il direttore sportivo Luigi Volume. La società ha deciso di interrompere il rapporto con il dirigente che era subentrato, sul finire dello scorso anno, all'altro esonerato Andrea Mussi.

Al momento la società granata non ha comunicato le motivazioni dell'esonero del direttore sportivo, mentre, intanto, procedono le rescissioni dei calciatori della prima squadra che continuano a lasciare Trapani per accasarsi in altre piazze di serie C.

La giornata di lunedì è stata quella più movimentata, perché Vazquez è stato accostato all'Audace Cerignola, Ciuferri, Pirrello e Celeghin al Foggia, Salines al Campobasso, Galeotti al Cosenza, Ujkai alla Cavese, Kirwan al Potenza e Canotto conteso da Benevento e Carrarese.

Se tutte queste operazioni verrebbero confermate, al Trapani non resterebbero undici giocatori per il prossimo impegno di campionato, anche se giovedì 22 è atteso il verdetto del giudice sportivo sull'ultimo deferimento che potrebbe portare ad una sanzione che va da una ulteriore penalizzazione fino all'esclusione.



