20 Gennaio: è morto Valentino, la lettera di Trump, la risposta di Oslo, tensione Usa - Ue

20/01/2026 07:13:00

E' il 20 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È morto lo stilista Valentino Garavani, «nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari» ha scritto in una nota la sua fondazione. Aveva 93 anni

• Trump ha scritto al premier norvegese Støre una lettera nella quale dice che, visto che non gli ha dato il Nobel, lui non si impegna più per la pace (e quindi si prenderà la Groenlandia)

• Da Oslo la risposta di Støre a Trump ha cercato di smorzare i toni: non compete al governo svedese assegnare il Nobel (e comunque la Groenlandia appartiene alla Danimarca)



• La tensione tra Usa e Ue continua a crescere e ci si attende che esploda al forum di Davos, dove Trump arriverà domani. Nel frattempo ha confermato di voler colpire l’Europa con nuovi dazi

• Le minacce di Washington hanno pesato sulle Borse, che in Europa sono arretrate, tranne che nel comparto della difesa

• Il presidente Usa ha invitato al Board of peace Putin e Lukashenko. Macron non intende parteciparvi e altri leader esitano, ma il tycoon sembra intenzionato a concludere tutto entro giovedì, in tempo per presentare il board a Davos

• La Russia, a corto di tecnologie per le sanzioni, è costretta a riciclare vecchi aerei come i Tupolev

• In Nigeria sono state assaltate due chiese e rapiti 160 fedeli cristiani

• Sono 40 i morti accertati nel disastro ferroviario in Andalusia. Lo scontro fra treni ad alta velocità potrebbe essere stato causato da un giunto difettoso

• In Iran il capo della polizia ha dato un ultimatum ai contestatori: tre giorni per arrendersi ed evitare le sanzioni più gravi

• Alla vigilia del referendum sulla giustizia, il presidente Mattarella è intervenuto per ricordare i due capisaldi costituzionali della magistratura: l’indipendenza dalla politica e la responsabilità

• A La Spezia resta in carcere lo studente che ha ucciso un compagno a scuola

• Il marito assassino di Anguillara aveva cercato di fare a pezzi e dare fuoco al cadavere della moglie

• La crescita del Pil cinese nel 2025 ha superato il 5 per cento, ma il dato non basta all’economia, in sofferenza per il rallentamento dei consumi delle famiglie, causato anche da un vero e proprio gelo demografico

• La Nasa offre l’opportunità gratuita di mandare il proprio nome nello spazio sulla navicella della missione Artemis II. L’iniziativa non ha scopi scientifici ma solo promozionali

• Il sindaco di Spotorno ha deciso di liberare il 40 per cento delle spiagge. Immediatamente è scoppiata la rivolta dei balneari

• Il Comune di Avellino è stato condannato per mobbing ai danni di una dipendente disabile. L’avevano assunta ma non le facevano fare nulla

• Intervistato in tv da Aldo Cazzullo l’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro ha rivelato di essere stato lui a spostare la pistola sulla scena del suicidio di Raul Gardini

• A Londra è iniziato il processo che vede tra i protagonisti il principe Harry. Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra, assieme a molti altri personaggi famosi, ha citato in giudizio il Daily Mail

• L’ex ministro greco Gianīs Varoufakis è stato indagato per favoreggiamento della narco-mafia per aver raccontato in un podcast di una sua esperienza con l’ecstasy di 33 anni fa

• A Genova il tribunale del riesame ha confermato la detenzione per Mohammad Hannoun, attivista per i palestinesi, sospettato di aver finanziato illecitamente Hamas

• Un collaboratore scolastico di 28 anni è stato accusato di aver abusato di 8 alunne. Gli episodi sarebbero avvenuti a Reggio Emilia

• In Coppa d’Africa il Marocco ha presentato ricorso contro il Senegal, che domenica l’aveva battuto in finale 0-1

• In Serie A il Como ha piegato la Lazio per 0-3

• Agli Australian Open Lorenzo Musetti si è qualificato per il secondo turno. Il suo avversario Collignon si è ritirato durante il quarto set

• Federica Brignone torna a gareggiare sugli sci a 292 giorni dall’infortunio

• A Fano è stata riportata alla luce una basilica romana opera del grande architetto Vitruvio

• Sono morti lo sceneggiatore e regista statunitense Roger Allers (76 anni), l’ex direttore dell’Istituto Cattaneo Piergiorgio Corbetta (85), il padre del conduttore Stefano De Martino, Enrico (61), lo storico della pittura veneziana Augusto Gentili (82), la regista statunitense Rhoda Levine (93), il designer della sedia Plia Giancarlo Piretti (85), il musicista statunitense Ralph Towner (85)



Titoli

Corriere della Sera: Strage dei treni, choc in Spagna

la Repubblica: «Non sono / obbligato / alla pace»

La Stampa: Trump minaccia la pace, l’Ue frena sui dazi

Il Sole 24 Ore: Paura dazi, le Borse bruciano 225 miliardi / Trump non arretra: «Al 100% li farò»

Avvenire: Il Cda del mondo

Il Messaggero: Valentino / Roma nel mondo

Il Giornale: Hannoun resta in cella

Leggo: «La pace non è una priorità»

Qn: Borse a picco per i dazi di Trump / Ma l’Europa rinvia la reazione

Il Fatto: Crosetto si allarga: 1,2 / milioni in più per lo staff

Libero: Kamikaze europei tra le foche

La Verità: Corruzione, condannata la toga / che Pm e Csm volevano salvare

Il Mattino: Groenlandia, effetto Borse

il Quotidiano del Sud: Trump fuori controllo / ora l’Europa ha paura

il manifesto: Fischia il vento

Domani: Groenlandia e Nobel, Trump delira / «Dazi all’Europa? Al 100 per cento»



