Buongiorno24 del 20 Gennaio 2026

Sicilia bloccata dal ciclone Harry. Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa. Un’emergenza senza precedenti.
Taglio ai fondi per il lavoro. Il piano Gol non centra i target e Roma riduce le risorse per la Sicilia. Protestano enti di formazione e categorie. La Regione promette correttivi, ma il rischio occupazionale resta alto.
Cronaca da Alcamo. Disposta l’autopsia sul corpo di Gabriele Calvaruso, il giovane morto dopo l’incidente in moto. Indagini in corso, città sotto choc.
Marsala, campagna elettorale accesa. Il sindaco Grillo ufficializza la ricandidatura. Attacchi, polemiche e primi schieramenti in vista delle amministrative.
Trapani, emergenza case popolari. A viale Puglia gli inquilini denunciano degrado e pericoli strutturali, aggravati dal maltempo. Nuovo SOS dalle palazzine Iacp.
Maltempo, lavoro, cronaca e politica. Questa è la Sicilia di oggi. Buongiorno24 è in diretta. In streaming qui e sui nostri canali social.
Domani, martedì 20 gennaio, scuole chiuse anche a Mazara del Vallo e Valderice. L’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia occidentale continua a intensificarsi e ormai tutti i sindaci del Trapanese stanno emanando ordinanze di...
Grazie al progetto PNRR ERASMUS+, “Investimento M4C1I3 nuove competenze nuovi linguaggi - DM 61/23 - realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un...
