Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/01/2026 09:23:00

Buongiorno24 del 20 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897504-0-buongiorno24-del-20-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24 – martedì 20 gennaio

Sicilia bloccata dal ciclone Harry.
Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa. Un’emergenza senza precedenti.

Taglio ai fondi per il lavoro.
Il piano Gol non centra i target e Roma riduce le risorse per la Sicilia. Protestano enti di formazione e categorie. La Regione promette correttivi, ma il rischio occupazionale resta alto.

Cronaca da Alcamo.
Disposta l’autopsia sul corpo di Gabriele Calvaruso, il giovane morto dopo l’incidente in moto. Indagini in corso, città sotto choc.

Marsala, campagna elettorale accesa.
Il sindaco Grillo ufficializza la ricandidatura. Attacchi, polemiche e primi schieramenti in vista delle amministrative.

Trapani, emergenza case popolari.
A viale Puglia gli inquilini denunciano degrado e pericoli strutturali, aggravati dal maltempo. Nuovo SOS dalle palazzine Iacp.

Maltempo, lavoro, cronaca e politica.
Questa è la Sicilia di oggi.
Buongiorno24 è in diretta. In streaming qui e sui nostri canali social.

 

 



Cronaca | 2026-01-20 09:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/buongiorno24-del-20-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 20 Gennaio 2026

Buongiorno24 – martedì 20 gennaioSicilia bloccata dal ciclone Harry.Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa....







Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...