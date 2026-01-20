Sezioni
Cronaca
20/01/2026 12:06:00

Controlli nei cantieri in provincia di Trapani. Scoperti lavoratori in nero e irregolarità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768907272-0-controlli-nei-cantieri-in-provincia-di-trapani-scoperti-lavoratori-in-nero-e-irregolarita.jpg

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Trapani, nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di ispezioni nei confronti di 6 ditte operanti nel settore edile nell’ambito del territorio della provincia rilevando irregolarità e lavoratori in nero.


In particolare a Custonaci e Mazara del Vallo, all’esito delle ispezioni, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. i legali rappresentanti di due società in quanto veniva riscontrata la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e in particolare accertata l’assenza di adeguati ancoraggi del ponteggio alla costruzione, parapetto e tavola fermapiede nelle aperture prospicenti il vuoto.
 

Ad una commerciante all’ingrosso di Alcamo veniva contestata l’omessa denuncia di retribuzioni INPS e INAIL per quasi 90.000 euro, mentre è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per una società del nord Italia, con cantiere operativo ad Alcamo, dove vi era la presenza di un lavoratore in nero.
 

Stesso provvedimento è stato adottato per una ditta di Castellammare del Golfo dove il 25 dicembre scorso, durante il controllo, è stata accertata la presenza di 3 lavoratori in nero. 
Inoltre venivano contestate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 20 mila euro, di cui 2.500 euro per sanzioni aggiuntive, ed elevate ammende per complessivi 5.410 euro.

 



