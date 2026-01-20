Maltempo, allerta meteo anche per mercoledì 21 gennaio. Venti forti e mareggiate

20/01/2026 16:04:00

Il maltempo continua a colpire duramente il Mediterraneo e la Sicilia. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026, confermando il persistere di forti venti, mareggiate e precipitazioni intense legate al passaggio del ciclone Harry, ancora nella sua fase più attiva.

Le condizioni più critiche continuano a interessare il versante orientale dell’Isola, con mare molto agitato, raffiche violente e temporali intensi, in particolare lungo la fascia ionica e nelle isole minori, già duramente provate nelle ultime ore.

Il bollettino della Protezione Civile per il 21 gennaio

Nel dettaglio:

Allerta rossa confermata solo per la provincia di Messina

confermata Allerta arancione per le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Palermo

per le province di e Allerta gialla sul resto della Sicilia

Nel bollettino ufficiale si legge che, dalla serata di oggi e per le successive 6–12 ore, sono previsti:

venti di burrasca dai quadranti orientali , con raffiche fino a tempesta

, con raffiche fino a tempesta forti mareggiate sulle coste esposte

sulle coste esposte precipitazioni diffuse , anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori nord-orientali

, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori nord-orientali fenomeni accompagnati da attività elettrica e locali grandinate

Scuole chiuse anche domani?

Con il prolungarsi dell’allerta, diversi Comuni stanno valutando nuove ordinanze. Tra i primi ad annunciare provvedimenti è stato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha comunicato l’intenzione di sospendere le attività

didattiche anche per mercoledì 21 gennaio, invitando i cittadini a non uscire di casa se non per necessità a causa del peggioramento delle condizioni del mare e del vento.

Venti molto forti: raffiche oltre i 100 km/h

Le ultime ore hanno confermato un’intensificazione della ventilazione su gran parte del Sud Italia. In Calabria e Sicilia si registrano raffiche comprese tra i 100 e i 130 km/h, con valori più elevati nelle aree sottovento ai principali massicci montuosi, come Peloritani, Nebrodi ed Etna, dove l’orografia favorisce accelerazioni improvvise delle correnti.

Nel Trapanese, raffiche molto forti sono state segnalate anche lungo la costa e nelle aree interne, con disagi e interventi dei vigili del fuoco.

Trasporti in difficoltà

Il maltempo sta causando forti disagi alla mobilità:

voli cancellati o dirottati negli aeroporti di Palermo, Catania e Reggio Calabria

negli aeroporti di Palermo, Catania e Reggio Calabria Pantelleria isolata da ieri per la sospensione dei collegamenti aerei

da ieri per la sospensione dei collegamenti aerei collegamenti marittimi sospesi con Eolie, Egadi, Pelagie e Ustica

Le condizioni meteomarine rendono al momento impossibili le operazioni di attracco in molti porti.

Mari molto agitati

Le boe ondametriche segnalano onde molto elevate nello Ionio e nel Canale di Sicilia, con mareggiate che stanno già provocando allagamenti e danni alle infrastrutture costiere in diversi centri abitati.

Massima attenzione nelle prossime ore

La Protezione Civile invita a:

limitare gli spostamenti allo stretto necessario

tenersi lontani da lungomare, moli e scogliere

evitare abitazioni e locali a piano terra nelle zone esposte a mareggiate o allagamenti

seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali

La fase più delicata è attesa tra la notte e la mattina di mercoledì 21 gennaio. Tp24 continuerà a seguire l’evoluzione del maltempo con aggiornamenti costanti dalla Sicilia e dalla provincia di Trapani.



