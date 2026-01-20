Salemi. Cadono calcinacci sul banco di una classe della scuola media

20/01/2026 09:00:00

Nella tarda mattinata di ieri un distacco d’intonaco in un’aula della seconda media dell’Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi di Salemi del plesso di via Dante Alighieri, ha provocato per fortuna solo paura ai giovani studenti e all’insegnante che si trovavano in classe.



Per “fortuna” il banco sui cui sono caduti i calcinacci dal tetto era vuoto, per l’assenza dell’alunno. Il "caso" (la tyche), in contrapposizione alla razionalità (la polis), e’ sempre l’elemento dominante nella quotidianità siciliana. Le cronache sono piene di eventi casuali.



“Per fortuna nulla di grave”, ci ha confermato il preside dell’Istituto dottore Salvino Amico, gli alunni riprenderanno regolarmente lezione mercoledì mattina”.

Ovviamente, in altro plesso, e dopo che l’amministrazione comunale provvederà con un’ordinanza alla chiusura dei locali, anche se in via precauzionale, di quelli dove e’ accaduto l’incidente.



Un distacco d'intonaco in un'aula scolastica è sempre un problema che genera apprensione e ansietà.

Spesso causato da umidità o cedimenti strutturali, richiede un immediato intervento tecnico per verificare la sicurezza dell’edificio, mettere in sicurezza gli studenti e il personale dall'area interessata e procedere agli interventi necessari.



Cosa che l’assessore Salvatore Caruccio ha assicurato che avverranno nel piu’ breve tempo possibile.

Questi incidenti, purtroppo frequenti nelle scuole siciliane, in presenza di strutture vetuste, evidenziano la necessità ce vi siano controlli strutturali regolari e programmati.



Franco Ciro Lo Re



