Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/01/2026 09:00:00

Salemi. Cadono calcinacci sul banco di una classe della scuola media

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/salemi-cadono-calcinacci-sul-banco-di-una-classe-della-scuola-media-450.jpg

Nella tarda mattinata di ieri un distacco d’intonaco in un’aula della seconda media dell’Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi di Salemi del plesso di via Dante Alighieri,  ha provocato per fortuna solo paura ai giovani studenti e all’insegnante che si trovavano in classe. 
 

Per “fortuna” il banco sui cui sono caduti i calcinacci dal tetto era vuoto, per l’assenza dell’alunno. Il "caso" (la tyche), in contrapposizione alla razionalità (la polis), e’ sempre l’elemento dominante nella quotidianità siciliana. Le cronache sono piene di eventi casuali.
 

“Per fortuna nulla di grave”, ci ha confermato il preside dell’Istituto dottore Salvino Amico, gli alunni riprenderanno regolarmente lezione mercoledì mattina”. 
Ovviamente, in altro plesso, e dopo che l’amministrazione comunale provvederà  con un’ordinanza alla chiusura dei locali, anche se in via precauzionale, di quelli dove e’ accaduto l’incidente.
 

Un distacco d'intonaco in un'aula scolastica è sempre un problema che genera apprensione e ansietà.  
Spesso causato da umidità o cedimenti strutturali, richiede un immediato intervento tecnico per verificare la sicurezza dell’edificio, mettere in sicurezza  gli studenti e il personale dall'area interessata e procedere agli interventi necessari.  
 

Cosa che l’assessore Salvatore  Caruccio ha assicurato che avverranno nel piu’ breve tempo possibile.
Questi incidenti, purtroppo frequenti nelle scuole siciliane, in presenza di strutture vetuste, evidenziano la necessità ce vi siano controlli strutturali regolari e programmati.


Franco Ciro Lo Re

 



Cronaca | 2026-01-20 09:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/buongiorno24-del-20-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 20 Gennaio 2026

Buongiorno24 – martedì 20 gennaioSicilia bloccata dal ciclone Harry.Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa....







Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...