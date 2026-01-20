Riparte il Premio Letterario “Città di Erice”: Savatteri presidente dell’VIII edizione

20/01/2026 14:00:00

Riparte il Premio Letterario “Città di Erice”, giunto alla sua ottava edizione. A presiederla nel 2026 sarà lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, figura di primo piano del panorama culturale siciliano e nazionale.

Il Premio, ideato, promosso e organizzato dall’Associazione Vivere Erice, si conferma un appuntamento di rilievo per la valorizzazione della letteratura legata alla Sicilia, raccontata nelle sue molteplici sfaccettature identitarie e sociali. Savatteri, autore di saggi e romanzi da cui è tratta la fortunata serie televisiva Màkari, è attualmente anche direttore artistico della rassegna “Una marina di libri”.

Accanto al presidente, la Giuria degli esperti è composta da Daria Galateria, scrittrice e francesista; Guido Barbieri, drammaturgo e musicologo; Vanessa Tonnini, vincitrice dell’edizione 2025; Giacomo Pilati, scrittore e giornalista; Concetto Prestifilippo, giornalista e scrittore; Dino Petralia, ex magistrato e scrittore.

Conclusa la prima fase di selezione, un gruppo di esperti ha individuato otto libri, editi tra novembre 2024 e dicembre 2025, scritti da autori siciliani o dedicati alla Sicilia. Le opere saranno ora lette e valutate da un Comitato di 32 lettori, che decreterà i tre finalisti.

I libri selezionati sono:

Il coccodrillo di Palermo – Roberto Andò (La Nave di Teseo)

Come in uno specchio – Flavio Caroli (Rizzoli)

Delitto di benvenuto – Cristina Cassar Scalia (Einaudi)

Andrea Camilleri. Una storia – Luca Crovi (Salani)

Il sale dei morti – Salvatore Falzone (Neri Pozza)

Tu vivi – Giada Messina Cuti (Guanda)

L’amore in questa città – Salvo Palazzolo (Rizzoli)

Corta è la memoria di cuore – Giuseppina Torregrossa (Mondadori)

A partire dal mese di maggio, i tre finalisti saranno valutati dalla Giuria degli esperti, che decreterà il libro vincitore. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 28 agosto al teatro Gebel Hamed di Erice, alla presenza del vincitore, del sindaco Daniela Toscano, delle autorità e di numerosi ospiti.

Premio Letterario Giovani

Accanto al Premio principale prosegue anche il Premio Letterario Giovani, giunto alla sua terza edizione e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Erice e Trapani. Quest’anno il progetto è stato ampliato con il coinvolgimento di sette istituti scolastici del territorio.

Gli studenti, suddivisi in gruppi e seguiti da insegnanti tutor e da componenti dello staff del Premio, leggeranno e discuteranno cinque opere selezionate dal gruppo di esperti, tutte legate alla Sicilia o firmate da autori siciliani:

La strada giovane – Antonio Albanese (Feltrinelli)

Rosa Lia e il segreto degli alberi – Nora W. Almerina (Sellerio)

Malanima – Rosita Manuguerra (Feltrinelli)

Giallo Lipari – Francesco Musolino (E/O)

La sette fate di Youssef – Lidia Scaffidi (Fazi)

Saranno gli stessi studenti a decretare il vincitore. Il premio, consegnato nello stesso giorno del Premio Letterario “Città di Erice”, consisterà in un oggetto d’arte realizzato da una ceramista ericina.

L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Comune di Erice e da sponsor privati ed è inserita nella Rete dei Festival Letterari della provincia all’interno della rassegna “Cortili Narranti”.

«Essere giunti all’VIII edizione è un grande traguardo – dichiarano Mariza D’Anna e Noemi Genovese, presidente e vicepresidente dell’Associazione Vivere Erice –. Il Premio è nato da un’idea di Luigi Giannitrapani per rilanciare il valore della lettura e valorizzare l’identità siciliana in un contesto unico come il borgo di Erice. Oggi è riconosciuto nel panorama siciliano e nazionale, come dimostra anche la presenza al Salone del Libro di Torino».

«Fondamentale – aggiungono – il lavoro svolto con le scuole: sette istituti coinvolti, decine di docenti e studenti che credono nel progetto. La crescita del Premio è frutto di collaborazione e impegno condiviso per promuovere la lettura tra adulti e giovani».



