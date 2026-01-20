Domani scuole aperte in provincia di Trapani, ma resta l'allerta meteo. La situazione

20/01/2026 19:14:00

Scuole regolarmente aperte domani, mercoledì 21 gennaio, in tutta la provincia di Trapani.

Non sono previste chiusure degli istituti scolastici, ma resta alta l’attenzione per l’evoluzione del maltempo che continua a interessare la Sicilia.

Dalle ultime immagini satellitari emerge chiaramente un secondo minimo depressionario, collegato all’intensa depressione afro-mediterranea, attualmente attivo tra le coste tunisine e il Canale di Sicilia, con un minimo al suolo di circa 998 hPa.

Il sistema è accompagnato da forte attività convettiva, con temporali in atto su Pantelleria e isole Pelagie, e da un marcato trasporto di polvere desertica, che in queste ore rende i cieli più giallastri su gran parte dell’Isola.

Finora le precipitazioni più intense hanno continuato a concentrarsi quasi esclusivamente sui settori orientali e ionici, in particolare:

versante dell’ Etna

Peloritani

Iblei

Uno scenario coerente con le previsioni, alimentato dal continuo flusso umido nei bassi strati. Sul resto della Sicilia, invece, i fenomeni sono rimasti più contenuti in attesa del passaggio perturbato legato a questo secondo vortice, che ha ritardato la sua evoluzione.

Cosa succederà nelle prossime ore

Nelle prossime ore la depressione continuerà a risalire il Canale di Sicilia, per poi traslare gradualmente verso sud-est, rimanendo a sud delle coste siciliane fino a mercoledì.

La linea temporalesca tenderà quindi a muoversi da sud-est verso nord-ovest, con un passaggio non uniforme delle piogge.

Il peggioramento è atteso tra sera e notte, a partire dai settori:

agrigentino

ragusano

aree sud-orientali

Possibili rovesci e temporali anche sulle zone interne e, in forma più attenuata, su quelle settentrionali. Alcune aree del versante tirrenico, come i Monti di Palermo e la Conca d’Oro, potrebbero ricevere piogge localmente più consistenti per effetto dello sbarramento orografico.

Le precipitazioni resteranno invece più persistenti e abbondanti sui settori interni orientali (Etna, Peloritani, Iblei) e in parte sulle coste ioniche. I fenomeni, pur intensi localmente, dovrebbero risultare relativamente rapidi, ma accompagnati da raffiche di vento molto forti.

Entro la mattina di mercoledì è attesa una rapida attenuazione dei venti su tutta la regione.

Disagi e danni in Sicilia

Momenti di paura a Roccalumera, dove le mareggiate hanno invaso una strada, raggiungendo anche un esercizio commerciale.

Palermitano sotto pressione

Emergenza nel territorio della Palermo: oggi i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi, soprattutto nella zona di Partinico.

Nonostante il raddoppio del dispositivo di soccorso, restano oltre 60 interventi in attesa. Confermata per domani l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico.

Trapani: allerta gialla e misure precauzionali

Per la giornata di mercoledì 21 gennaio, con allerta meteo gialla, il Comune di Trapani ha disposto alcune limitazioni temporanee:

Vietate attività ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento all’aperto, anche se autorizzate

Divieto di accesso a:

parchi, giardini, ville comunali e cimiteri

impianti sportivi all’aperto e aree giochi

zone soggette ad allagamento

Vietata la sosta o la permanenza vicino ad alberature, cantieri e strutture provvisorie

Le disposizioni sono valide per l’intera giornata di domani.

L’invito resta quello di mantenere comportamenti prudenti, seguire solo le comunicazioni ufficiali e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. La situazione resta in evoluzione.



