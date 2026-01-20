Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata

20/01/2026 15:10:00

Ci sono dolci che non hanno bisogno di essere presentati. La cassata della Pasticceria Vivona di Marsala è uno di questi. Dal 1950, quella bottega di via Stefano Bilardello porta avanti una storia di lavoro artigiano e continuità familiare, senza mai inseguire mode o scorciatoie. La pasticceria nasce nel secondo dopoguerra dall’iniziativa di Vivona, Pizzo e Pocorobba, in un tempo in cui il laboratorio era prima di tutto fatica quotidiana, manualità e rispetto per la materia prima. Oggi quell’eredità è custodita da Vincenzo Alagna, nipote di Vivona, che guida l’attività con oltre trent’anni di esperienza, mantenendo una linea precisa: fare dolci come si sono sempre fatti, senza snaturarne il senso.

La forza di Vivona sta proprio qui. Le lavorazioni sono rimaste quelle tradizionali, i sapori netti, riconoscibili, mai caricati. La cassata, in particolare, è diventata una sorta di firma non scritta: equilibrio, misura, identità. Un dolce che non cerca l’effetto, ma la fedeltà a una grammatica antica. Accanto a essa, la frutta martorana, la pasticceria classica, le torte e la tavola calda, che accompagna la quotidianità di molti marsalesi.

«Questo mestiere non ti perdona se non sei sincero – spiega Vincenzo Alagna –. Io sono cresciuto qui dentro e ho imparato che il rispetto per chi entra passa dal non tradire le ricette. La nostra cassata deve essere sempre riconoscibile: se cambia, vuol dire che abbiamo sbagliato strada». È una dichiarazione che racconta più di qualsiasi slogan il modo di stare al banco e in laboratorio.

La Pasticceria Vivona è un punto fermo della memoria cittadina. Qui passano compleanni, celebrazioni, domeniche mattina, attese davanti al bancone. Una dimensione familiare che per tanti è collegata ai giorni di festa a casa. Come ricorda una frase cara alla casa: “la famiglia è la dolcezza più gratificante della vita”. Un pensiero che, in questo caso, diventa pratica quotidiana.

Un indirizzo che, da oltre settantacinque, continua a parlare la stessa lingua.

La Pasticceria Vivona si trova a Marsala, in via Stefano Bilardello 21. Contatti: 0923 952254

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



