Sanità: nuovi concorsi pubblici al Villa Sofia-Cervello, previste 207 assunzioni

20/01/2026 09:33:00

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avvia un importante piano di rafforzamento dell’organico. Concluse le procedure di stabilizzazione del personale entro il 31 dicembre 2025, l’azienda ha infatti indetto nuovi concorsi pubblici per la copertura dei posti ancora vacanti.

Il piano prevede 207 nuove assunzioni complessive, un intervento significativo che conferma l’impegno della direzione strategica nel potenziare i servizi sanitari e rispondere in maniera più efficace ai bisogni di salute del territorio.

I concorsi riguardano assunzioni a tempo pieno e indeterminato e coinvolgono numerose figure sanitarie, tecniche e amministrative, ritenute strategiche per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere e la qualità dell’assistenza ai pazienti.

Dirigenza sanitaria e tecnica

Per la dirigenza medica sono previsti:

9 posti in Anestesia e Rianimazione

1 in Chirurgia toracica

3 in Gastroenterologia

5 in Ginecologia e Ostetricia

1 in Microbiologia e Virologia

4 in Ortopedia pediatrica

2 in Laboratorio di analisi

Per la dirigenza biologica:

2 posti presso la Uoc di Genetica medica

3 alla Uoc di Patologia clinica

1 alla Uoc di Anatomia patologica

Previsti inoltre 3 posti da dirigente chimico nella Uoc Controllo Qualità e Rischio Chimico.

Comparto sanità

Nel comparto sanitario e amministrativo le assunzioni previste comprendono:

114 infermieri

16 tecnici sanitari di laboratorio biomedico

15 tecnici sanitari di radiologia medica

7 ostetriche

1 fisioterapista

1 collaboratore tecnico professionale ingegnere per il Servizio di prevenzione e protezione

4 assistenti tecnici geometri

11 assistenti amministrativi

4 collaboratori amministrativi professionali

«L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – ha dichiarato il direttore generale Alessandro Mazzara – finalizzata a ridurre le carenze di personale, migliorare l’efficienza organizzativa e garantire elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie».

I bandi di concorso, con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it e sui canali ufficiali previsti dalla normativa vigente, una volta concluse le procedure di pubblicità legale.



