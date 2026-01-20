Sezioni
Cultura

Sociale
20/01/2026 13:00:00

Marsala, l'Interact Club in piazza per una domenica di solidarietà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/marsala-l-interact-club-in-piazza-per-una-domenica-di-solidarieta-450.jpg

Domenica mattina, a partire dalle 11, Piazza della Repubblica ha ospitato un’iniziativa di solidarietà promossa dall’Interact Club Marsala. Quarantotto giovani soci hanno allestito un buffet di dolci fatti in casa con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività sociali del club.

 

Sulla tavolata erano presenti muffin, crostate, torte al cioccolato e all’arancia, preparate con il contributo delle famiglie dei ragazzi. L’iniziativa ha attirato numerosi cittadini, che hanno partecipato lasciando un’offerta.

 

I fondi raccolti saranno destinati al proseguimento dei progetti di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà, alle iniziative ambientali e al sostegno di programmi internazionali legati alla pace e alla lotta alla povertà.

Nel corso della mattinata hanno fatto visita al gruppo anche i soci del Rotary e del Rotaract Club Marsala, che hanno espresso apprezzamento per l’impegno dei giovani e contribuito alla raccolta fondi.

 

Alle 13, con l’esaurimento dei dolci, l’iniziativa si è conclusa con soddisfazione da parte degli organizzatori. «Non è stata solo una raccolta fondi, ma anche un’occasione di incontro e condivisione», ha commentato Antonio Monteleone, presidente incoming dell’Interact Club Marsala.

Il club ha ringraziato il sindaco per la visita e il sostegno, insieme ai soci del Rotary e del Rotaract, sottolineando il valore della collaborazione tra le diverse realtà della famiglia rotariana. Sono già in fase di programmazione nuove iniziative per i prossimi mesi.















