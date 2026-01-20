Open Day al Tiro a Segno di Mazara del Vallo: scoprire il tiro a segno il 24 e 25 gennaio

20/01/2026 17:39:00

Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, la Sezione di Mazara del Vallo del Tiro a Segno Nazionale organizza una giornata di porte aperte, offrendo a tutti l'opportunità di conoscere da vicino il mondo del tiro a segno, una disciplina che unisce concentrazione, sicurezza e il rispetto delle regole. L'iniziativa è aperta a tutti: appassionati, curiosi, famiglie e giovani.

L'Open Day si terrà sabato 24 gennaio dalle 16:00 alle 18:30, e domenica 25 gennaio dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. Durante l'evento, sarà possibile visitare gli stand di tiro, ricevere informazioni sul tiro a segno amatoriale e agonistico, nonché ammirare l'esposizione di armi sportive e comuni, tutte disponibili presso l'armeria del poligono.

Istruttori e atleti, tra cui figure istituzionali dell'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno), saranno a disposizione per illustrare le attività del poligono e rispondere alle domande del pubblico. Inoltre, sarà possibile informarsi sulle modalità di iscrizione al poligono e sui percorsi sportivi disponibili per coloro che desiderano avvicinarsi a questa disciplina.

Domenica 25 gennaio, alle 11:00, si terrà anche la Premiazione del IX Trofeo Primavera, un evento che rappresenta un'ulteriore occasione di celebrazione della passione per il tiro a segno e per lo sport in generale.

L'Open Day è l'occasione ideale per scoprire uno sport storico e regolamentato, che può essere praticato a ogni età, e per avvicinarsi a una nuova possibile passione sportiva. Il Tiro a Segno Nazionale di Mazara del Vallo invita quindi tutti a partecipare a questa iniziativa, con attività pensate sia per adulti che per ragazzi.

Informazioni utili:

Indirizzo: Tiro a Segno Nazionale Mazara del Vallo, C/da Terrenove SS. 115 Km. 47,200 – 91026 Mazara del Vallo (TP)

Telefono: 0923 932430

Email: tsnmazara@virgilio.it



