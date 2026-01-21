Sezioni
21/01/2026 13:38:00

Basket: la NP Marsala infiamma il PalaMedipower e batte Milazzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768999386-0-basket-la-np-marsala-infiamma-il-palamedipower-e-batte-milazzo.png

La Nuova Pallacanestro Marsala ha conquistato una vittoria decisiva e meritata contro il Peppino Cocuzza - Basket Milazzo, concludendo l'incontro con il punteggio di 90 a 74. La gara, giocata al PalaMedipower di Marsala, ha registrato un'eccellente partecipazione di pubblico che ha sostenuto calorosamente la squadra di casa per tutta la durata del match. La partita è iniziata sotto i migliori auspici per la NP Marsala, che ha dominato il primo quarto con un parziale di 25 a 19. L'intensità difensiva e la lucidità nell'attuare il piano partita si sono manifestate chiaramente fin dalle prime battute. Il secondo quarto ha confermato la superiorità dei nostri ragazzi, che hanno chiuso con un ulteriore parziale di 26 a 15, andando al riposo con un vantaggio confortante. Tuttavia, come spesso accade nelle competizioni più avvincenti, la strada verso la vittoria non è stata priva di ostacoli. Il terzo quarto ha visto un calo di concentrazione da parte della squadra, che ha concesso 25 punti agli avversari, uno scenario che non ci si può permettere e che in passato è costato caro in altre partite. Questo calo di tensione ha portato il parziale a chiudersi in favore del Basket Milazzo (17 a 25).

Nel quarto decisivo, i giocatori della NP Marsala hanno ritrovato la freschezza iniziale, imponendosi nuovamente sugli avversari con un parziale di 22 a 15. La reazione è stata guidata da una difesa ritrovata e da un attacco efficace e ben organizzato.

I ragazzi di coach Grillo, consapevoli dell'importanza della partita, hanno risposto presente alla chiamata, dimostrando una grande maturità e determinazione. Ogni membro della squadra ha dato il suo contributo, chi più in termini di punti, chi in termini di preziosi recuperi e assist. Le sfide future richiederanno lo stesso livello di impegno e concentrazione per continuare su questa strada di successi. Così Andrea Anteri, assistant coach della NPM: “Contenti per l'esordio di Andrea Infantino, giovane venuto qui da Sciacca, ha giocato minuti importanti dando il suo contributo, come Calabrese e Gerardi. Si sono spesi tutti fino alla fine dando segnali positivi di crescita. Complimenti al Milazzo perchè nonostante erano in 8 non hanno mai mollato e ci hanno provato fino alla fine”.



