Stava per arrivare a Castelvetrano, muore il giocatore francese Brice Goupy

21/01/2026 17:20:00

Doveva essere il giorno della speranza per la Folgore di Castelvetrano, quello della svolta tecnica, del colpo di mercato che poteva riaccendere l’entusiasmo della sua tifoseria. Si è trasformato, invece, nell'ora più buia di una squadra con più di ottant’anni di storia alle spalle.

Brice Goupy, l’attaccante francese classe 1996 che avrebbe dovuto firmare oggi il contratto per unirsi alla squadra rossonera, è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo in Francia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane calciatore sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, proprio a poche ore dall'appuntamento con la dirigenza per la ratifica del tesseramento. Una tragedia che lascia sotto shock il mondo dello sport siciliano, ma anche l'intera comunità castelvetranese.

L'arrivo di Goupy era stato gestito dalla società con un rigoroso silenzio stampa. Una scelta strategica dettata dalla delicatezza del momento e dalla necessità di proteggere le trattative di un calciomercato vitale per le sorti del club.

La Folgore, del resto, sta infatti attraversando quello che può essere definito un vero e proprio annus horribilis. Solo pochi giorni fa la squadra ha incassato la quindicesima sconfitta stagionale, un risultato pesante che ha prosciugato le ultime riserve di fiducia di una tifoseria ormai esausta, che guarda con sconforto a una classifica che non ammette più passi falsi né margini di errore.

Il tecnico Ciro Scalise, che aveva visto in Brice Goupy il tassello mancante per la risalita della Folgore, ha affidato ai social un post doloroso. «Il sacrificio che un popolo intero, quello della Folgore ci chiedeva, domenica sarebbe stata la tua prima partita con questa maglia gloriosa», ha dichiarato l'allenatore. «Attaccante devastante, quel calciatore che ogni giorno da settimane abbiamo cercato e finalmente trovato. Riposa in pace campione, sarebbe stato un onore lavorare con te. Adesso buca le porte del paradiso».

Un destino tragicamente beffardo, quello di Goupy che perde la vita giovanissimo e quello della Folgore che è costretta, oggi, a rinunciare a quella che sembrava l’ultima àncora di salvezza.





Daria Costanzo



