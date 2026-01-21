Mazara, tutti al lavoro dopo il maltempo: volontari in campo con l’assessore Caruso
Dopo i danni provocati dal maltempo, a Mazara del Vallo è partita una mobilitazione immediata per la messa in sicurezza delle aree colpite e il ripristino delle condizioni minime di vivibilità.
Sul campo, sin dalle prime ore successive all’emergenza, operano decine di volontari, coordinati dall’assessore comunale Giampaolo Caruso, impegnati in interventi di rimozione detriti, assistenza alla popolazione e supporto logistico.
Le associazioni impegnate
Alle operazioni partecipano diverse realtà del volontariato locale e nazionale:
Vigili del Fuoco in congedo
Guardie Ambientali Trinacria
GIVA 2019
Croce Rossa Italiana
Guardia ai Fuochi
Un lavoro corale che testimonia, ancora una volta, la capacità di risposta solidale della comunità mazarese di fronte alle emergenze.
CIFA Trapani: “Danni gravissimi alle imprese, serve lo stato di calamità”
Sui pesanti effetti economici del maltempo interviene anche la CIFA – sezione provinciale di Trapani, che esprime forte preoccupazione per i gravi danni subiti dalle imprese.
Piogge intense, raffiche di vento e mareggiate hanno colpito duramente:
stabilimenti balneari
strutture ricettive
attività turistiche e della ristorazione
Con danni a infrastrutture, attrezzature e aree operative, compromettendo la ripartenza delle attività e mettendo a rischio occupazione e tenuta del tessuto economico, già fragile e fortemente legato alla stagionalità turistica.
La richiesta: dichiarare lo stato di calamità
CIFA Trapani sollecita la Regione Siciliana, in raccordo con enti locali e autorità competenti, a procedere con urgenza alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, passaggio ritenuto indispensabile per:
attivare misure straordinarie di sostegno
garantire ristori economici rapidi
consentire alle imprese danneggiate di ripartire in tempi certi
La solidarietà alle imprese
Il presidente provinciale Gaspare Ingargiola, a nome del direttivo e del presidente nazionale Andrea Cafà, ha espresso piena vicinanza e solidarietà agli operatori economici colpiti, assicurando l’impegno della Confederazione nel rappresentare le loro istanze e collaborare con le istituzioni per soluzioni rapide, concrete ed efficaci.
Mazara prova così a rialzarsi, tra emergenza, volontariato e richieste di aiuto alle istituzioni, mentre prosegue la conta dei danni lasciati dal maltempo.
Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione...
Scuole regolarmente aperte domani, mercoledì 21 gennaio, in tutta la provincia di Trapani.Non sono previste chiusure degli istituti scolastici, ma resta alta l’attenzione per l’evoluzione del maltempo che continua a interessare la...
Grazie al progetto PNRR ERASMUS+, “Investimento M4C1I3 nuove competenze nuovi linguaggi - DM 61/23 - realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un...
Il ciclone Harry continua a tenere la Sicilia con il fiato sospeso. Oggi, mercoledì 21 gennaio, l’allerta resta rossa sulla Sicilia orientale, mentre nel versante occidentale – e in particolare in provincia di Trapani – la...