Cronaca

Meteo
21/01/2026 10:43:00

Mazara, tutti al lavoro dopo il maltempo: volontari in campo con l'assessore Caruso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768989156-0-mazara-tutti-al-lavoro-dopo-il-maltempo-volontari-in-campo-con-l-assessore-caruso.jpg

Dopo i danni provocati dal maltempo, a Mazara del Vallo è partita una mobilitazione immediata per la messa in sicurezza delle aree colpite e il ripristino delle condizioni minime di vivibilità.

Sul campo, sin dalle prime ore successive all’emergenza, operano decine di volontari, coordinati dall’assessore comunale Giampaolo Caruso, impegnati in interventi di rimozione detriti, assistenza alla popolazione e supporto logistico.

 

Le associazioni impegnate

 

Alle operazioni partecipano diverse realtà del volontariato locale e nazionale:

  • Vigili del Fuoco in congedo
  • Guardie Ambientali Trinacria
  • GIVA 2019
  • Croce Rossa Italiana
  • Guardia ai Fuochi

Un lavoro corale che testimonia, ancora una volta, la capacità di risposta solidale della comunità mazarese di fronte alle emergenze.

 

CIFA Trapani: “Danni gravissimi alle imprese, serve lo stato di calamità”

 

Sui pesanti effetti economici del maltempo interviene anche la CIFA – sezione provinciale di Trapani, che esprime forte preoccupazione per i gravi danni subiti dalle imprese.

Piogge intense, raffiche di vento e mareggiate hanno colpito duramente:

  • stabilimenti balneari
  • strutture ricettive
  • attività turistiche e della ristorazione

Con danni a infrastrutture, attrezzature e aree operative, compromettendo la ripartenza delle attività e mettendo a rischio occupazione e tenuta del tessuto economico, già fragile e fortemente legato alla stagionalità turistica.

 

 

 

La richiesta: dichiarare lo stato di calamità

 

CIFA Trapani sollecita la Regione Siciliana, in raccordo con enti locali e autorità competenti, a procedere con urgenza alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, passaggio ritenuto indispensabile per:

  • attivare misure straordinarie di sostegno
  • garantire ristori economici rapidi
  • consentire alle imprese danneggiate di ripartire in tempi certi

 

La solidarietà alle imprese

 

Il presidente provinciale Gaspare Ingargiola, a nome del direttivo e del presidente nazionale Andrea Cafà, ha espresso piena vicinanza e solidarietà agli operatori economici colpiti, assicurando l’impegno della Confederazione nel rappresentare le loro istanze e collaborare con le istituzioni per soluzioni rapide, concrete ed efficaci.

 

Mazara prova così a rialzarsi, tra emergenza, volontariato e richieste di aiuto alle istituzioni, mentre prosegue la conta dei danni lasciati dal maltempo.









