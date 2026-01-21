Ospedale di Marsala, analisi sospese nei festivi: la segnalazione e i chiarimenti

21/01/2026 06:00:00

Scrive un cittadino marsalese lamentando un disservizio presso l’ospedale di Marsala, avvenuto però in una giornata festiva, il 19 gennaio.

Scrive nello specifico:

“Mi sono recato all’ospedale di Marsala alle ore 7:45 per effettuare delle analisi del sangue. Con me c’erano altre tre o quattro persone, tutte con la medesima richiesta: esami di laboratorio regolarmente prescritti. Dopo una lunga e vana ricerca di personale a cui chiedere informazioni, siamo stati informati che per l’intera giornata il servizio di laboratorio analisi non era attivo. Una notizia che ci ha lasciati increduli, trattandosi di un ospedale pubblico. Rivolgendoci ad alcuni infermieri presenti, abbiamo appreso che, essendo un giorno festivo, l’ambulatorio di analisi viene sospeso perché considerato un “servizio aggiuntivo”. Sempre secondo quanto riferito dal personale, gli unici servizi attivi erano la guardia medica e il pronto soccorso”.

La domanda del cittadino è chiara:

“Mi chiedo, e credo di interpretare il pensiero di molti cittadini, come sia possibile che un servizio essenziale come le analisi di laboratorio venga classificato come ‘aggiuntivo’ e dunque non garantito nei giorni festivi, senza alcuna comunicazione preventiva all’utenza. Con questa lettera non intendo polemizzare, ma sollecitare chiarezza e rispetto per i cittadini, che hanno il diritto di sapere quali servizi siano effettivamente garantiti e quando”.

Il cittadino deve pretendere, ma anche informarsi

Sul sito dell’ASP, nella sezione Patologia Clinica (U.O.S.D.) di Marsala, oltre all’elenco dei medici in servizio, sono indicati chiaramente sia le prestazioni erogate sia gli orari di accesso, con apertura e chiusura.

A precisazione di quanto accaduto, dagli uffici ricordano che nei giorni festivi tutti gli ambulatori ospedalieri — compresi i laboratori di analisi — sono chiusi. A Marsala, in particolare, il reparto di Patologia clinica resta chiuso la domenica, nei festivi e il 19 gennaio, giorno della festività locale in onore del Santo Patrono.

È tutto riportato nero su bianco sui siti dell’ASP e dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

Nei giorni festivi gli ambulatori ospedalieri — compresi i laboratori di analisi — restano chiusi. Da sempre. Non sono Pronto soccorso, non svolgono funzioni di emergenza né servizi salvavita. Non è prevista una comunicazione preventiva “ad personam”: le informazioni sono pubbliche e verificabili prima di recarsi in reparto.



