Se ne sono andati
21/01/2026 15:11:00

Marsala, addio a Francesca Cordio in Mangerini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769004829-0-marsala-addio-a-francesca-cordio-in-mangerini.jpg

I figli Rosetta e Salvatore, il genero Gaspare, la nuora Piera, i nipoti Valeria, Sonia, Antonino e Daniele, e i pronipoti Bianca e Antonio annunciano con grande dolore la perdita, all’età di 97 anni, della loro cara Francesca Cordio in Mangerini.

Donna affabile e di animo gentile, Francesca esprimeva la sua sensibilità e il suo spirito attraverso le poesie che amava scrivere. 
Moglie, mamma e nonna amorevole e affettuosa, lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.
 

La sua eredità di amore, dolcezza e insegnamenti rimarrà sempre viva.
 

La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
 

I funerali saranno celebrati giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17:00, presso la Chiesa San Francesco di Paola in Corso Calatafimi a Marsala.

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.
 

I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.


Se ne sono andati | 2026-01-21 12:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1768994367-0-marsala-addio-ad-antonio-medusa.jpg

Marsala, addio ad Antonio Medusa

Con grande dolore, la famiglia annuncia la scomparsa di Antonio Medusa, all’età di 79 anni. La salma si trova attualmente presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.I funerali si terranno domani, giovedì 22 gennaio, alle...

Se ne sono andati | 2026-01-19 09:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/marsala-addio-a-vincenzo-grupposo-250.jpg

Marsala, addio a Vincenzo Grupposo

È mancato all’affetto dei suoi cari Vincenzo Grupposo, uomo di profonda fede e di grande bontà d’animo. Con la sua vita ha testimoniato l’amore verso il prossimo, dedicandosi con generosità agli altri e...