Marsala, addio a Francesca Cordio in Mangerini

21/01/2026 15:11:00

I figli Rosetta e Salvatore, il genero Gaspare, la nuora Piera, i nipoti Valeria, Sonia, Antonino e Daniele, e i pronipoti Bianca e Antonio annunciano con grande dolore la perdita, all’età di 97 anni, della loro cara Francesca Cordio in Mangerini.

Donna affabile e di animo gentile, Francesca esprimeva la sua sensibilità e il suo spirito attraverso le poesie che amava scrivere.

Moglie, mamma e nonna amorevole e affettuosa, lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.



La sua eredità di amore, dolcezza e insegnamenti rimarrà sempre viva.



La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.



I funerali saranno celebrati giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17:00, presso la Chiesa San Francesco di Paola in Corso Calatafimi a Marsala.



Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.



I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.