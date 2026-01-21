Sezioni
Rubriche

Tra le righe
21/01/2026 16:32:00

Neri Pozza compie 80 anni:  libri, storie e nuovi progetti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/neri-pozza-compie-80-anni-libri-storie-e-nuovi-progetti-450.jpg

Nel 2026 la Neri Pozza Editore festeggia ottant’anni di attività.
Un anniversario che la casa editrice sceglie di celebrare guardando avanti, partendo dai libri, dalle autrici e dagli autori che ne hanno costruito l’identità più recente.
Il progetto si intitola “Ottant’anni di Neri Pozza. Ottant’anni di storie” e accompagnerà i lettori per tutto l’anno.

 

Dalla nascita nel 1946 a oggi

 

Nata nel 1946, Neri Pozza affonda le sue radici a Vicenza, dall’incontro di una brigata di “teste calde” riunite in un’osteria.
Un gruppo animato dal desiderio di dare voce a chi aveva qualcosa di importante da dire, in un’epoca in cui la ribellione era spesso l’unico modo per farsi ascoltare.

Da quel primo nucleo sono nati autori, opere, collane e progetti.
Nel tempo hanno preso forma iniziative come il Premio Neri Pozza, il festival Wunderkammer e la libreria Il Trittico di Milano, capaci di evolversi senza perdere il legame con le radici del fondatore.

 

Ottant’anni di libri e di lettori

 

Ottant’anni di storie, ma anche di autrici e autori che hanno scelto Neri Pozza.
E di lettori che, aprendo un libro, hanno deciso di farne parte.

Sono cambiati i ritmi di vita, le città, le tecnologie e i modi di leggere.
È rimasta però una convinzione: ogni storia può toccare qualcosa, ovunque ci si trovi.

 

Le parole dell’editore

 

«Ottant’anni non sono solo un traguardo: sono un patto rinnovato con chi continua a credere che i libri siano ancora il luogo privilegiato in cui porsi domande, immaginare risposte e trovare riparo», afferma Andrea Pietro Faltracco, amministratore delegato di Neri Pozza e del gruppo editoriale Athesis.

«Continueremo a lavorare con la passione che da sempre ci contraddistingue, dando vita a nuovi progetti e creando spazi di incontro e di scambio autentico con lettrici e lettori».

 

L’identità editoriale

 

«Si avverte il peso della responsabilità nel guardare agli ottant’anni della Neri Pozza», sottolinea Giovanni Francesio, direttore editoriale.
«L’impronta del fondatore è ancora viva nel lavoro quotidiano: attenzione alle scelte, qualità del lavoro redazionale e rapporto con i lettori. Un’identità forte che intendiamo preservare anche negli anni a venire».

 

Un percorso di lettura in 12 titoli

 

Il 2026 segna anche l’avvio di un percorso di lettura attraverso 12 libri che hanno segnato la storia recente del catalogo Neri Pozza.
Un viaggio tra generi, temi e provenienze geografiche, rivolto a librerie, bookclub, lettrici e lettori.

I titoli scelti sono:

  • La ragazza con l’orecchino di perla di Tracy Chevalier
  • La vita davanti a sé di Romain Gary
  • Le lacrime di Nietzsche di Irvin D. Yalom
  • Due vite di Emanuele Trevi
  • Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino
  • Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque
  • Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Turton
  • La famiglia del piano di sopra di Lisa Jewell
  • Shantaram di Gregory David Roberts
  • Il patto dell’acqua di Abraham Verghese
  • Demon Copperhead di Barbara Kingsolver
  • Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, vincitore del Premio Campiello 2025

 

Il podcast

Ogni libro sarà anche al centro di un episodio del podcast “Neri Pozza. Ottant’anni di storie”, prodotto da Athesis Podcast Network.
Il podcast è scritto e condotto dal team della casa editrice ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Il primo episodio è dedicato a La ragazza con l’orecchino di perla ed è raccontato da Sabine Schultz e Francesca Diotallevi.

 

Le persone dietro i libri

 

L’anniversario è anche l’occasione per raccontare il lavoro collettivo che sta dietro ogni pubblicazione.
Nasce così “Neri Pozza siamo noi”, una nuova sezione del sito e una rubrica su LinkedIn dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono ai progetti editoriali.

 

Il video celebrativo

A completare le celebrazioni, un video realizzato da Umberto Costamagna, che ripercorre la storia della casa editrice, le sue origini antifasciste e rinnova il dialogo con lettrici e lettori.

 

 

Cosa succede adesso

 

Per tutto il 2026, il progetto accompagnerà il pubblico tra libri, podcast, contenuti editoriali e iniziative.
Un percorso pensato per riscoprire il catalogo Neri Pozza e continuare un dialogo che dura da ottant’anni.



Tra le righe | 2026-01-13 09:03:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/esce-oggi-l-alba-dei-leoni-di-stefania-auci-250.jpg

Esce oggi "L'alba dei leoni" di Stefania Auci

 Esce oggi  "L'alba dei leoni. La saga dei Florio – Le origini", il nuovo atteso prequel della scrittrice trapanese Stefania Auci, edito da Nord (464 pagine, €22). Il romanzo illumina le radici calabresi della...







