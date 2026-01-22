Atletica: avviata la nuova stagione sportiva della Pol. Marsala DOC

22/01/2026 10:30:00

Con il tradizionale appuntamento della Maratona (e mezza maratona) di Ragusa, gli atleti della Polisportiva Marsala Doc si sono già tuffati nella nuova stagione agonistica. In terra iblea, su un percorso sempre molto duro e selettivo, tra centro cittadino e strade di campagna delimitate dai caratteristici muretti “a secco”, con tratti resi pericolosi dalle piogge cadute nelle ore precedenti, per la società del presidente Filippo Struppa sui 42.195 metri si sono misurati il vice presidente Michele D’Errico (con il tempo di 3:32:05, è stato 45° assoluto e secondo nella SM70), Peppe Milazzo (3:37:36 al suo esordio sulla distanza), Gianpaolo Graffeo (3:39:48), Vito D’Errico e Pino Valenza, mentre alla mezza hanno preso partecipato Antonio Valenti (39° assoluto con l’ottimo crono di 1:26:55), Antonio Tumbarello, Nino Cusumano, Mimmo Ottoveggio, Leo Bilello, Giuseppe Genna e Isabella Valenti. E con Michele Galfano, Thierry Maximilien Morgana e Antonio Pizzo, la Marsala Doc è stata presente anche ai Campionati regionali di società di cross, assoluti e giovanili, che hanno avuto come splendido campo di gara i prati del Parco archeologico di Selinunte. Campionati valevoli come qualificazioni ai Campionati nazionali che si svolgeranno sullo stesso percorso il 21 e 22 febbraio. Per le categorie “promesse” e amatori, la competizione si è svolta sulla distanza di 10 km (cinque giri di 2 km ciascuno attorno al tempio di Hera). Ottima la prestazione di Michele Galfano, trentesimo assoluto con il tempo di 33 minuti e 37 secondi. E molto bene si sono battuti anche Morgana e Pizzo. A completare il quadro degli impegni agonistici dei marsalesi sono stati Claudia Tumbarello, al via nella mezza maratona di Santa Margherita Ligure, e Leonardo Curatolo, che in Grecia ha partecipato alla 50 km di Megara.



