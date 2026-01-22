Sezioni
Cronaca
22/01/2026 12:19:00

Non si ferma all'alt dei carabinieri. Inseguimento ad alta velocità per le vie di Trapani

Notte movimentata a Trapani, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno denunciato un 31enne di Erice, classe ’94 e con precedenti di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

 

L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt all’automobilista nei pressi di via Argenteria, ma l’uomo non si è fermato, dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento a velocità sostenuta, con manovre pericolose che hanno messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

 

Dopo pochi minuti, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare il conducente. Sottoposto agli accertamenti tossicologici, il 31enne è risultato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

 

Per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente di guida. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dai Carabinieri sul territorio di Trapani, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla guida sotto l’effetto di droghe o alcol.



