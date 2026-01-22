Sezioni
Cronaca

22/01/2026 20:27:00

Non è finita, altra allerta meteo in Sicilia per domani

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 23 gennaio 2026.

Per l’intera giornata di domani è stata dichiarata allerta gialla su Palermo e su gran parte del territorio regionale, a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

 

Prime piogge tra stanotte e venerdì

 

La Sicilia si prepara a essere interessata da un vero e proprio “treno” di perturbazioni di origine atlantica.
La prima è attesa tra la tarda serata di oggi e la notte di venerdì, con un movimento da sud verso nord.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o breve temporale. I quantitativi di pioggia saranno in generale contenuti, ma non si escludono picchi di moderata intensità, soprattutto nei settori occidentali e meridionali dell’Isola.

 

Fase instabile più duratura

 

Quello in arrivo non sarà però un episodio isolato. Secondo gli esperti, questa perturbazione rappresenta solo l’inizio di una fase instabile più lunga.

Se le temperature resteranno in linea con le medie stagionali di gennaio, i modelli meteo monitorano altre due perturbazioni decisamente più intense, attese:

  • tra sabato sera e lunedì 26 gennaio
  • con strascichi anche per martedì 27 gennaio, in particolare sulle zone settentrionali della Sicilia

 

Attenzione e prudenza

 

La Protezione Civile invita a mantenere comportamenti improntati alla prudenza, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

 



