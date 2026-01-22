Marsala 2026. Enzo Sturiano: "Se il centrodestra sceglie me, vado avanti"

22/01/2026 06:00:00

Ospite de Il Volatore di Rmc101, Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale di Marsala ed esponente di Forza Italia, risponde sul momento politico che attraversa la città e il centrodestra siciliano. Un’intervista nella quale chiarisce la sua posizione sulle elezioni amministrative ormai alle porte, sulla tenuta della coalizione e sulla possibilità di una sua candidatura a sindaco.

“La politica è confronto, non polemica”

Partendo dall’evento nazionale di Forza Italia a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, Sturiano rivendica il valore del dialogo come base dell’unità politica. “La politica è confronto, è discussione, è sedersi attorno a un tavolo. Dal confronto esce sempre qualcosa di costruttivo e spesso ognuno può anche rivedere le proprie posizioni. Il problema vero è che in questi anni è mancata persino la volontà di sedersi attorno a un tavolo, di parlarsi serenamente. E senza confronto non può esserci unità, né nel partito né nel centrodestra.” Una riflessione che si allarga allo stato di salute di Forza Italia e alla necessità di superare personalismi e divisioni.

“Chi governa deve metterci la faccia”

Non manca una critica diretta alle dinamiche dell’Assemblea regionale siciliana e al tema dei voti segreti. “È impensabile andare sotto una volta, due volte, tre volte, quattro volte su riforme importanti per la Sicilia, con diciassette o diciotto franchi tiratori, e non prendere nessun provvedimento. Il voto segreto deve essere un’eccezione, non la regola. Su una finanziaria il voto segreto è il paradosso dei paradossi: significa che qualcuno non ha il coraggio di metterci la faccia.” Per Sturiano, chi è in maggioranza deve assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte.

“Non ho mai avuto la smania di fare il sindaco”

Entrando nel tema delle amministrative di Marsala, Sturiano respinge l’idea di una candidatura costruita per ambizione personale.“Se avessi voluto fare il sindaco lo avrei fatto in tempi non sospetti. Da dieci anni autorevoli esponenti mi chiedono di fare questo passo, ma onestamente non sento il bisogno di mettermi una medaglina al petto e dire ‘sono il sindaco’. Mi sono sempre speso per questa città e continuerò a farlo, con o senza incarichi.” Rivendica, inoltre, un percorso politico autonomo e costruito sul consenso. “Ad oggi non devo niente a nessuno. Tutto quello che ho fatto me lo sono guadagnato sul campo. Siamo rimasti persone libere e continueremo ad esserlo, nel rispetto delle regole dei partiti.”

“La mia disponibilità non è un gioco di strategia”

Sturiano chiarisce come è maturata la sua apertura alla candidatura, dopo le sollecitazioni arrivate da più parti del centrodestra. “Quando qualcuno dice che si tratta di un bluff o di un modo per agitare le acque, smentisco categoricamente. Se ho dato la mia disponibilità è perché mi è stata chiesta ufficialmente da autorevoli esponenti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, anche con ruoli che vanno oltre la nostra regione. Diversamente non avrei mai accettato di entrare in un tavolo di discussione.”

“Se il centrodestra sceglie me, io vado avanti”

Alla domanda diretta su cosa accadrebbe se il centrodestra convergesse su di lui anche senza un passo indietro del sindaco Massimo Grillo, Sturiano è netto. “Se io sono il candidato del centrodestra e mi si chiede la disponibilità di essere il candidato del centrodestra, io la do. E se Grillo non dovesse ritirarsi, io andrò avanti lo stesso. Non stiamo giocando, non è un tatticismo tra me e Grillo: chi lo pensa non ha capito nulla.”

“Il civismo senza politica è solo facciata”

Sturiano critica il ruolo dei movimenti civici e il metodo seguito finora a Marsala. “Il civismo spesso è solo di facciata. Si dice ‘sono civico, sono illibato’, ma poi si va alla ricerca dell’assessore di turno, del dirigente di turno, dell’onorevole di turno. Senza una condivisione politica vera e senza il supporto istituzionale non si governa una città come Marsala.” Secondo Sturiano, l’errore del centrodestra è stato quello di farsi trascinare dai civici, invece di definire prima una linea politica chiara.

Decisione entro febbraio

La riserva, assicura, verrà sciolta a breve. “C’è un bisogno reale di uscire presto con proposte concrete. Io mi auguro che la sintesi arrivi entro la prima decina di febbraio, perché Marsala non ha bisogno di slogan ma di programmi seri e attuabili.”



