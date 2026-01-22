Sabato Open Day all'Istituto "Da Vinci" di Trapani

22/01/2026 15:26:00

Sabato prossimo 24 gennaio, presso la sede di Piazza XXI Aprile, l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Trapani svolgerà il suo Open Day. L’obiettivo è consentire a tutte le studentesse e gli studenti che frequentano la terza media, e alle loro famiglie, di visitare i locali della scuola, conoscere gli indirizzi e in genere tutta l’offerta formativa.



Ad accompagnare gli ospiti saranno presenti numerosi insegnanti dell’Istituto, che saranno supportati anche dalle ragazze e dai ragazzi che attualmente lo frequentano.

“Ci poniamo come una scuola all’avanguardia – sottolinea la Dirigente Scolastica, professoressa Vita D’Amico – che, oltre ad offrire il raggiungimento di competenze idonee al mercato del lavoro, cerca di formare cittadini consapevoli. I nostri obiettivi sono ambiziosi e possono essere centrati soltanto tenendo conto delle nostre tradizioni e contemporaneamente guardando al futuro con consapevolezza”.

La sede di Piazza XXI Aprile dell’Istituto Industriale “Leonardo Da Vinci” avrà questi orari di apertura.

Sabato 24 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30





