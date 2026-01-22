Trapani, Open Day all’Industriale “Leonardo Da Vinci” sabato 24 gennaio

22/01/2026 22:30:00

Sabato 24 gennaio l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Trapani apre le porte agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie per l’Open Day, in programma nella sede di piazza XXI Aprile.

L’iniziativa consentirà di visitare i locali dell’istituto, conoscere gli indirizzi di studio e l’offerta formativa. Ad accogliere i visitatori saranno i docenti, insieme agli studenti che già frequentano la scuola.

«Siamo una scuola all’avanguardia – afferma la dirigente scolastica Vita D’Amico – capace di coniugare competenze per il lavoro e formazione di cittadini consapevoli, nel rispetto delle tradizioni e con uno sguardo rivolto al futuro». L’Open Day si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.



