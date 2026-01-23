Buongiorno24 del 23 Gennaio 2026

In diretta con la redazione di Tp24, anche oggi, 23 Gennaio 2026. Ecco di cosa parliamo.
Harry, la Sicilia fa la conta dei danni Le stime superano il miliardo di euro. La Regione stanzia i primi 70 milioni, si guarda a Roma e a Bruxelles. Il presidente Renato Schifani parla di commissario per la ricostruzione. Ma la ripartenza è già una partita politica.
Onde mai viste nel Mediterraneo Una boa dell’Ispra registra un’onda di 16 metri nel Canale di Sicilia: un record che racconta la violenza del ciclone Harry e riaccende l’allarme climatico.
Borgate marinare devastate Da Mondello al Foro Italico: ruspe e primi interventi a Palermo, ma i lungomari sono sventrati dalle mareggiate. Tecnici e geologi: “Così non si può ricostruire, vanno ripensate le coste”.
Allerta meteo e nuove perturbazioni Allerta gialla su gran parte della Sicilia. Gli esperti parlano di un “treno” di perturbazioni atlantiche: piogge ora contenute, ma il peggio potrebbe arrivare tra sabato e lunedì.
Giustizia e mafia, processo riaperto La Cassazione annulla l’assoluzione e riapre il processo di secondo grado per Lorena Lanceri, figura legata alla rete di Matteo Messina Denaro. Diventa invece definitiva la condanna del marito.
Sanità, una nuova casa di comunità nel Belìce A Partanna apre la prima casa di comunità della provincia: undici ambulatori, Cup e servizi territoriali per alleggerire gli ospedali.
Emergenze ambientali quotidiane Liquami fuori dai tombini, strade invase e residenti in allarme: infrastrutture fragili che il maltempo ha solo fatto esplodere.
Mazara, un bene confiscato che rinasce Nell’area sottratta alla mafia sorgerà la nuova caserma dei vigili del fuoco: sicurezza e legalità al posto dell’abbandono.
Sport, Trapani (per ora) respira Verdetto rinviato dal Tribunale federale: il Trapani Calcio evita per ora il peggio, ma il futuro resta appeso alle prossime scadenze.
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
Nel corso del 2025, nelle carceri siciliane sono state registrate 2.362 violazioni di norme penali, tra episodi di violenza, minacce, resistenza, ingiuria e oltraggio a pubblico ufficiale. A questi si aggiungono 249 casi di proteste...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....
Tredici persone raggiunte da misure cautelari, nove finite in carcere, tre agli arresti domiciliari e una sottoposta all’interdizione dai pubblici uffici. È il bilancio di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica...
Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione...