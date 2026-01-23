Buongiorno24 del 23 Gennaio 2026

23/01/2026 08:55:00

In diretta con la redazione di Tp24, anche oggi, 23 Gennaio 2026. Ecco di cosa parliamo.

Harry, la Sicilia fa la conta dei danni

Le stime superano il miliardo di euro. La Regione stanzia i primi 70 milioni, si guarda a Roma e a Bruxelles. Il presidente Renato Schifani parla di commissario per la ricostruzione. Ma la ripartenza è già una partita politica.

Onde mai viste nel Mediterraneo

Una boa dell’Ispra registra un’onda di 16 metri nel Canale di Sicilia: un record che racconta la violenza del ciclone Harry e riaccende l’allarme climatico.

Borgate marinare devastate

Da Mondello al Foro Italico: ruspe e primi interventi a Palermo, ma i lungomari sono sventrati dalle mareggiate. Tecnici e geologi: “Così non si può ricostruire, vanno ripensate le coste”.

Allerta meteo e nuove perturbazioni

Allerta gialla su gran parte della Sicilia. Gli esperti parlano di un “treno” di perturbazioni atlantiche: piogge ora contenute, ma il peggio potrebbe arrivare tra sabato e lunedì.

Giustizia e mafia, processo riaperto

La Cassazione annulla l’assoluzione e riapre il processo di secondo grado per Lorena Lanceri, figura legata alla rete di Matteo Messina Denaro. Diventa invece definitiva la condanna del marito.

Sanità, una nuova casa di comunità nel Belìce

A Partanna apre la prima casa di comunità della provincia: undici ambulatori, Cup e servizi territoriali per alleggerire gli ospedali.

Emergenze ambientali quotidiane

Liquami fuori dai tombini, strade invase e residenti in allarme: infrastrutture fragili che il maltempo ha solo fatto esplodere.

Mazara, un bene confiscato che rinasce

Nell’area sottratta alla mafia sorgerà la nuova caserma dei vigili del fuoco: sicurezza e legalità al posto dell’abbandono.

Sport, Trapani (per ora) respira

Verdetto rinviato dal Tribunale federale: il Trapani Calcio evita per ora il peggio, ma il futuro resta appeso alle prossime scadenze.



