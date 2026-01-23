Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/01/2026 08:55:00

Buongiorno24 del 23 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/1769147868-0-buongiorno24-del-23-gennaio-2026.jpg

In diretta con la redazione di Tp24, anche oggi, 23 Gennaio 2026. Ecco di cosa parliamo.

 

Harry, la Sicilia fa la conta dei danni
Le stime superano il miliardo di euro. La Regione stanzia i primi 70 milioni, si guarda a Roma e a Bruxelles. Il presidente Renato Schifani parla di commissario per la ricostruzione. Ma la ripartenza è già una partita politica.

 

Onde mai viste nel Mediterraneo
Una boa dell’Ispra registra un’onda di 16 metri nel Canale di Sicilia: un record che racconta la violenza del ciclone Harry e riaccende l’allarme climatico.

 

Borgate marinare devastate
Da Mondello al Foro Italico: ruspe e primi interventi a Palermo, ma i lungomari sono sventrati dalle mareggiate. Tecnici e geologi: “Così non si può ricostruire, vanno ripensate le coste”.

 

Allerta meteo e nuove perturbazioni
Allerta gialla su gran parte della Sicilia. Gli esperti parlano di un “treno” di perturbazioni atlantiche: piogge ora contenute, ma il peggio potrebbe arrivare tra sabato e lunedì.

 

Giustizia e mafia, processo riaperto
La Cassazione annulla l’assoluzione e riapre il processo di secondo grado per Lorena Lanceri, figura legata alla rete di Matteo Messina Denaro. Diventa invece definitiva la condanna del marito.

 

Sanità, una nuova casa di comunità nel Belìce
A Partanna apre la prima casa di comunità della provincia: undici ambulatori, Cup e servizi territoriali per alleggerire gli ospedali.

 

Emergenze ambientali quotidiane
Liquami fuori dai tombini, strade invase e residenti in allarme: infrastrutture fragili che il maltempo ha solo fatto esplodere.

 

Mazara, un bene confiscato che rinasce
Nell’area sottratta alla mafia sorgerà la nuova caserma dei vigili del fuoco: sicurezza e legalità al posto dell’abbandono.

 

Sport, Trapani (per ora) respira
Verdetto rinviato dal Tribunale federale: il Trapani Calcio evita per ora il peggio, ma il futuro resta appeso alle prossime scadenze.

 









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...