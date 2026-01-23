Sezioni
Ciclone in Sicilia: registrata l'onda più alta di sempre. 16 metri

Un dato destinato a entrare nei registri scientifici del Mediterraneo.
Nel corso dell’ultima ondata di maltempo è stata registrata un’onda di oltre 16 metri, la più alta mai rilevata nel bacino mediterraneo.

A documentare l’evento è stato il Università degli Studi di Palermo, attraverso una boa ondametrica gestita dal Dipartimento di Ingegneria, che ha consentito di misurare in tempo reale l’altezza e la dinamica del moto ondoso.

 

“Correnti inattese, evento raro”

 

I ricercatori parlano di un fenomeno eccezionale, legato a una combinazione di fattori atmosferici e marini difficilmente osservabile nel Mediterraneo.

«Abbiamo registrato correnti completamente inattese – spiegano dal Dipartimento –. Si tratta di un evento raro, che conferma come il Mediterraneo stia sperimentando dinamiche sempre più simili a quelle degli oceani, soprattutto durante eventi meteorologici estremi».

Secondo gli esperti, la straordinaria altezza dell’onda sarebbe stata favorita dalla persistenza dei venti, dall’ampiezza del fetch e dall’interazione tra le correnti superficiali e la morfologia dei fondali.

 

Un segnale che preoccupa

 

Il dato assume un peso particolare alla luce dei danni devastanti causati dalle mareggiate lungo le coste siciliane e ioniche nei giorni scorsi: lungomari distrutti, infrastrutture danneggiate, abitazioni allagate.

Per la comunità scientifica si tratta di un campanello d’allarme che rafforza l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico e sull’aumento dell’intensità degli eventi estremi anche in un mare tradizionalmente considerato “chiuso” e meno energetico.

 

Studio e prevenzione

 

I dati raccolti dalla boa saranno ora analizzati nel dettaglio e messi a disposizione della comunità scientifica e delle istituzioni, con l’obiettivo di migliorare:

  • i modelli previsionali
  • i sistemi di allerta
  • le strategie di difesa delle coste

Un record impressionante, che racconta però anche la nuova fragilità del Mediterraneo di fronte a fenomeni meteorologici sempre più violenti.

 



