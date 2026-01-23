Ciclone in Sicilia: registrata l'onda più alta di sempre. 16 metri
Un dato destinato a entrare nei registri scientifici del Mediterraneo. Nel corso dell’ultima ondata di maltempo è stata registrata un’onda di oltre 16 metri, la più alta mai rilevata nel bacino mediterraneo.
A documentare l’evento è stato il Università degli Studi di Palermo, attraverso una boa ondametrica gestita dal Dipartimento di Ingegneria, che ha consentito di misurare in tempo reale l’altezza e la dinamica del moto ondoso.
“Correnti inattese, evento raro”
I ricercatori parlano di un fenomeno eccezionale, legato a una combinazione di fattori atmosferici e marini difficilmente osservabile nel Mediterraneo.
«Abbiamo registrato correnti completamente inattese – spiegano dal Dipartimento –. Si tratta di un evento raro, che conferma come il Mediterraneo stia sperimentando dinamiche sempre più simili a quelle degli oceani, soprattutto durante eventi meteorologici estremi».
Secondo gli esperti, la straordinaria altezza dell’onda sarebbe stata favorita dalla persistenza dei venti, dall’ampiezza del fetch e dall’interazione tra le correnti superficiali e la morfologia dei fondali.
Un segnale che preoccupa
Il dato assume un peso particolare alla luce dei danni devastanti causati dalle mareggiate lungo le coste siciliane e ioniche nei giorni scorsi: lungomari distrutti, infrastrutture danneggiate, abitazioni allagate.
Per la comunità scientifica si tratta di un campanello d’allarme che rafforza l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico e sull’aumento dell’intensità degli eventi estremi anche in un mare tradizionalmente considerato “chiuso” e meno energetico.
Studio e prevenzione
I dati raccolti dalla boa saranno ora analizzati nel dettaglio e messi a disposizione della comunità scientifica e delle istituzioni, con l’obiettivo di migliorare:
i modelli previsionali
i sistemi di allerta
le strategie di difesa delle coste
Un record impressionante, che racconta però anche la nuova fragilità del Mediterraneo di fronte a fenomeni meteorologici sempre più violenti.
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 23 gennaio 2026.Per l’intera giornata di domani è stata dichiarata allerta...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....
Un dato destinato a entrare nei registri scientifici del Mediterraneo.Nel corso dell’ultima ondata di maltempo è stata registrata un’onda di oltre 16 metri, la più alta mai rilevata nel bacino mediterraneo.A documentare...
Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione...