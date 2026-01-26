Sezioni
Cronaca

Meteo
26/01/2026 07:15:00

Torna il maltempo in Sicilia. Pioggia e vento. Allerta gialla nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/torna-il-maltempo-in-sicilia-pioggia-e-vento-allerta-gialla-nel-trapanese-450.jpg

Torna il maltempo in Sicilia. Per oggi, lunedì 26 gennaio, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla su gran parte dell’Isola per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono previste piogge sparse, forti venti e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche, anche se senza fenomeni estremi.

 

L’allerta riguarda sei province: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Agrigento e Trapani, molte delle quali già colpite nei giorni scorsi dal ciclone Harry. Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con quantitativi generalmente deboli ma fino a moderati sui settori tirrenici e occidentali. Attese anche nevicate sui rilievi sopra i 1200-1400 metri.

I venti soffieranno forti dai quadranti nord-occidentali, soprattutto sui settori occidentali e sui rilievi. I mari saranno agitati nello Stretto di Sicilia e molto mossi negli altri bacini occidentali e meridionali.

 

La situazione in provincia di Trapani

A Trapani la giornata sarà caratterizzata da variabilità, con piogge intermittenti alternate a schiarite. Le temperature oscilleranno tra 11 e 13 gradi, in calo rispetto ai giorni scorsi. Pioggia più continua al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata sono attesi piovaschi e pause asciutte. I venti saranno moderati, inizialmente da Ovest-Sud-Ovest e poi da Nord-Ovest, con raffiche anche sostenute. La quota neve si attesterà attorno ai 1200 metri.

La Protezione civile raccomanda prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto nelle aree costiere e nelle zone già fragili dopo l’ultima ondata di maltempo.









