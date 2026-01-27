Sezioni
Politica

Elezioni
27/01/2026 13:11:00

Marsala verso il voto, Grillo va avanti per la ricandidatura con le sue liste

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/marsala-verso-il-voto-grillo-va-avanti-per-la-ricandidatura-con-le-sue-liste-450.jpg

Le liste Liberi, Lilibeo Viva e Città Territorio, insieme ai consiglieri comunali Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo, ufficializzano il loro sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente Massimo Grillo in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026. La decisione è maturata al termine di un incontro svoltosi ieri sera.

 

Secondo quanto si legge in una nota congiunta, l’adesione alla candidatura di Grillo viene motivata dal lavoro svolto in questi anni, dai risultati già conseguiti e dalla visione di sviluppo che le liste firmatarie dichiarano di voler condividere e rafforzare, nel solco del processo di rigenerazione urbana avviato in città.

Le liste parlano di Grillo come di un “punto di riferimento autorevole” per la costruzione di un progetto amministrativo ambizioso, sottolineando come il percorso politico venga oggi inserito in una fase ritenuta “rinnovata e maggiormente strutturata”.

Particolare apprezzamento viene espresso per il lavoro finalizzato all’unità del centrodestra, definita un valore imprescindibile non solo per vincere le elezioni, ma anche per garantire stabilità, responsabilità e credibilità all’azione amministrativa futura.

Nel documento si evidenzia inoltre il ruolo di garanzia attribuito ai partiti nazionali del centrodestra, chiamati a sostenere la costruzione di una coalizione ampia e politicamente solida. Un quadro che, secondo i promotori, potrebbe consentire anche il rientro di consiglieri che in passato avevano assunto posizioni critiche o distanti, all’interno di un equilibrio fondato su programmi e responsabilità condivise.

Le liste indicano come prioritaria la definizione immediata di un metodo di lavoro chiaro e partecipato, basato su alcuni punti fermi: la costruzione condivisa del programma attraverso tavoli tematici, l’assunzione di responsabilità da parte dei partiti nazionali, il superamento di personalismi e soluzioni improvvisate, e l’apertura a tutte le forze che si riconoscono in una coalizione moderna e radicata.

La nota è firmata da Manuela Cellura, Ignazio Bilardello, Cipriano Sciacca, Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo. 









