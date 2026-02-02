Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/02/2026 08:59:00

Buongiorno24 del 2 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/buongiorno24-del-2-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi.

 

In apertura torniamo a Niscemi, dove l’emergenza frana continua a “camminare”: ancora crolli, pezzi di case che precipitano nel vuoto, interventi nella zona rossa per recuperare beni e ricordi degli sfollati. E intanto la città è sempre più isolata, con la viabilità compromessa e collegamenti ridotti al minimo: pochi pullman, nessun treno, disagi pesanti per studenti e pendolari.

 

Dalla cronaca passiamo a un’altra notizia che scuote il Trapanese: a Trapani è morto Giuseppe Salafia, il vigilante rimasto gravemente ferito nello scontro sul lungomare. Dopo giorni di agonia, il suo cuore si è fermato in ospedale: una vicenda che riporta al centro il tema della sicurezza stradale e delle responsabilità.

Poi la giustizia e la mafia: è stato trasferito in carcere Emanuele Bonafede, il castelvetranese legato alla rete di protezione di Matteo Messina Denaro. Revocati i domiciliari, la pena residua dovrà essere scontata in cella. Un nuovo passaggio in una storia che continua a produrre conseguenze anche dopo la fine della latitanza del boss.

 

Restiamo sul fronte dei controlli e della repressione: a Mazara del Vallo doppio colpo contro droga e criminalità. Da un lato una maxi operazione antidroga del Commissariato con tre arresti, un denunciato e oltre due chili di sostanze sequestrate. Dall’altro, cinque arresti per una spedizione punitiva legata a un debito di droga: un segnale chiaro di quanto il mercato dello spaccio continui a pesare sul territorio.

 

Ci spostiamo poi alle Egadi: a Levanzo monta la protesta contro il progetto del solarium. Oltre 700 firme in una petizione online, con cittadini e frequentatori dell’isola che chiedono di fermare i lavori e sollevano l’allarme sul possibile rischio idrogeologico dell’area. La società proponente, invece, rivendica la riqualificazione di una zona degradata: una vicenda che divide e che promette altre polemiche.

 

Chiudiamo con la sanità: il caso dei referti istologici in ritardo all’Asp di Trapani, con migliaia di esami non refertati nei tempi e l’avvio della procedura sugli indennizzi. Una storia pesantissima che ha già avuto un volto simbolo e che continua a interrogare sulla tenuta del sistema.

Questi i temi della puntata di oggi di Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24 per orientarsi tra le notizie e capire cosa sta accadendo.
Siamo in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101.

 









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...