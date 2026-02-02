Buongiorno24 del 2 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi.
In apertura torniamo a Niscemi, dove l’emergenza frana continua a “camminare”: ancora crolli, pezzi di case che precipitano nel vuoto, interventi nella zona rossa per recuperare beni e ricordi degli sfollati. E intanto la città è sempre più isolata, con la viabilità compromessa e collegamenti ridotti al minimo: pochi pullman, nessun treno, disagi pesanti per studenti e pendolari.
Dalla cronaca passiamo a un’altra notizia che scuote il Trapanese: a Trapani è morto Giuseppe Salafia, il vigilante rimasto gravemente ferito nello scontro sul lungomare. Dopo giorni di agonia, il suo cuore si è fermato in ospedale: una vicenda che riporta al centro il tema della sicurezza stradale e delle responsabilità.
Poi la giustizia e la mafia: è stato trasferito in carcere Emanuele Bonafede, il castelvetranese legato alla rete di protezione di Matteo Messina Denaro. Revocati i domiciliari, la pena residua dovrà essere scontata in cella. Un nuovo passaggio in una storia che continua a produrre conseguenze anche dopo la fine della latitanza del boss.
Restiamo sul fronte dei controlli e della repressione: a Mazara del Vallo doppio colpo contro droga e criminalità. Da un lato una maxi operazione antidroga del Commissariato con tre arresti, un denunciato e oltre due chili di sostanze sequestrate. Dall’altro, cinque arresti per una spedizione punitiva legata a un debito di droga: un segnale chiaro di quanto il mercato dello spaccio continui a pesare sul territorio.
Ci spostiamo poi alle Egadi: a Levanzo monta la protesta contro il progetto del solarium. Oltre 700 firme in una petizione online, con cittadini e frequentatori dell’isola che chiedono di fermare i lavori e sollevano l’allarme sul possibile rischio idrogeologico dell’area. La società proponente, invece, rivendica la riqualificazione di una zona degradata: una vicenda che divide e che promette altre polemiche.
Chiudiamo con la sanità: il caso dei referti istologici in ritardo all’Asp di Trapani, con migliaia di esami non refertati nei tempi e l’avvio della procedura sugli indennizzi. Una storia pesantissima che ha già avuto un volto simbolo e che continua a interrogare sulla tenuta del sistema.
Questi i temi della puntata di oggi di Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24 per orientarsi tra le notizie e capire cosa sta accadendo. Siamo in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101.
