Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/02/2026 18:00:00

Alcamo Bene Comune incontra "ControCorrente" di La Vardera: nasce il "Faro Territoriale" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770051276-0-alcamo-bene-comune-incontra-controcorrente-di-la-vardera-nasce-il-faro-territoriale.jpg

ABC Alcamo Bene Comune apre ufficialmente il suo Faro Territoriale, un nuovo spazio dedicato alla partecipazione civica e al confronto politico. L’evento inaugurale si terrà giovedì 5 febbraio alle ore 19.00, presso il “Qubbì” al Collegio dei Gesuiti, e vedrà la partecipazione del deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento ControCorrente.

 

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra due realtà che, seppur su piani diversi, condividono una visione comune fondata su trasparenza amministrativa, coinvolgimento dei cittadini e critica alle distorsioni del sistema politico, accompagnata però da proposte concrete.

 

Il Faro Territoriale nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il dibattito pubblico ad Alcamo, uno spazio aperto in cui discutere problemi reali e costruire percorsi di partecipazione dal basso. La presenza di La Vardera, da tempo impegnato su temi di legalità e denuncia politica all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, rafforza il senso dell’iniziativa e il dialogo tra movimenti civici e istituzioni.

 

«Vi aspettiamo per condividere questo importante momento – fanno sapere da ABC – che unisce due movimenti che, a livello diverso, portano avanti i valori della partecipazione civica, della trasparenza amministrativa e della protesta contro le storture del sistema, sempre accompagnata dalla proposta di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini». L’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutti coloro che vogliono conoscere e contribuire a un nuovo spazio di impegno civico sul territorio.









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo