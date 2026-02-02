Alcamo Bene Comune incontra "ControCorrente" di La Vardera: nasce il "Faro Territoriale" 

02/02/2026 18:00:00

ABC Alcamo Bene Comune apre ufficialmente il suo Faro Territoriale, un nuovo spazio dedicato alla partecipazione civica e al confronto politico. L’evento inaugurale si terrà giovedì 5 febbraio alle ore 19.00, presso il “Qubbì” al Collegio dei Gesuiti, e vedrà la partecipazione del deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento ControCorrente.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra due realtà che, seppur su piani diversi, condividono una visione comune fondata su trasparenza amministrativa, coinvolgimento dei cittadini e critica alle distorsioni del sistema politico, accompagnata però da proposte concrete.

Il Faro Territoriale nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il dibattito pubblico ad Alcamo, uno spazio aperto in cui discutere problemi reali e costruire percorsi di partecipazione dal basso. La presenza di La Vardera, da tempo impegnato su temi di legalità e denuncia politica all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, rafforza il senso dell’iniziativa e il dialogo tra movimenti civici e istituzioni.

«Vi aspettiamo per condividere questo importante momento – fanno sapere da ABC – che unisce due movimenti che, a livello diverso, portano avanti i valori della partecipazione civica, della trasparenza amministrativa e della protesta contro le storture del sistema, sempre accompagnata dalla proposta di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini». L’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutti coloro che vogliono conoscere e contribuire a un nuovo spazio di impegno civico sul territorio.



