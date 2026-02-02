Sezioni
Politica
02/02/2026 15:28:00

L'ex consigliere di Trapani Giuseppe Lipari adesso è a capo dei vigili di Cinisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/l-ex-consigliere-di-trapani-giuseppe-lipari-adesso-e-a-capo-dei-vigili-di-cinisi-450.jpg

L’ex consigliere comunale di Trapani Giuseppe Lipari è stato nominato comandante della Polizia Municipale di Cinisi, con incarico fiduciario conferito dalla sindaca attraverso legittima procedura ex art. 110 del Tuel.

 

Un passaggio non secondario, perché Cinisi ha una competenza delicata: sul suo territorio ricade infatti il controllo della viabilità dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, uno snodo strategico per traffico, sicurezza e gestione dei flussi.

 

Il percorso amministrativo

 

Lipari è ufficiale di Polizia Locale dal 2021, requisito che consente l’attribuzione dell’incarico dirigenziale. La nomina arriva quindi nel solco delle possibilità previste dalla normativa per gli enti locali, con una scelta fiduciaria  formalmente ineccepibile.

 

Una carriera politica movimentata

 

Prima l’aula consiliare di Trapani, dove Lipari era stato eletto nella maggioranza del sindaco Giacomo Tranchida.
La rottura con il primo cittadino arriva quasi subito. Da lì, un percorso politico fatto di cambi di casacca e nuove alleanze: la candidatura con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, e infine l’approdo in Forza Italia, dove a fine 2024 è stato nominato segretario cittadino.

 

Tra tecnica e politica

 

Oggi Lipari torna sotto i riflettori non per una competizione elettorale, ma per un ruolo tecnico di primo piano, in un Comune chiave per la mobilità dell’area metropolitana palermitana.

Una storia che intreccia amministrazione, politica e territorio, e che dimostra come, in Sicilia, le carriere pubbliche spesso seguano traiettorie, a volte, veramente articolate. 









