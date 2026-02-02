Sezioni
Se ne sono andati
02/02/2026 10:50:00

Trapani dice addio al Capitano Ciccio Guaiana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/trapani-dice-addio-al-capitano-ciccio-guaiana-450.png

Trapani saluta una delle sue figure più riconoscibili del mare. È scomparso Ciccio Guaiana, armatore, capitano e pescatore, una vera e propria istituzione della marineria trapanese. Un uomo che ha fatto del mare una casa e del lavoro una comunità, guidando per anni il peschereccio Nuova Vitina con competenza, rigore e umanità.

 

A ricordarlo con parole cariche d’amore è il figlio Peppe Guaiana, in un messaggio che racconta l’uomo prima ancora del marinaio:
«Il mio meraviglioso papà è tornato alla casa del Padre. Sei stato un papà che ha amato tua moglie, i tuoi figli, nipoti e pronipoti. Sei stato un eccellente uomo di mare, con grande maestranza hai saputo portare tante famiglie nel tuo grande comando con il tuo peschereccio Nuova Vitina. Ci hai guidato nell’educazione ed eri fiero di noi figli. Non ci hai fatto mancare mai niente. La nostra casa era circondata dall’amore che hai conquistato prima con la mamma e poi con noi figli».

 

Parole che restituiscono il ritratto di un uomo solido e generoso, capace di trasmettere valori e responsabilità, in mare come a terra.
 

«Sarai sempre presente nella mia vita – continua Peppe – mi hai dato la vita e per questo non finirò mai di ringraziarti. Mi mancherai tanto e ti prometto che la mamma sarà circondata dall’amore che ci hai trasmesso. Il nostro non è un addio, ma ci ritroveremo in un’altra vita, papà mio».

 

I funerali si svolgono oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 12, presso la Cattedrale di San Lorenzo.


