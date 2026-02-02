Sport: Calcio, il Trapani perde in casa - Volley, impresa Sigel Seap Marsala

02/02/2026 06:00:00

Handball A1: l'Handball Erice rispetta il pronostico della vigilia battendo in trasferta Leno con il risultato di 15 a 33. Le neroverdi mantengono così la prima posizione in classifica in coabitazione con la Jomi Salerno con 28 punti. Proprio sabato prossimo 7 febbraio lo scontro tra le due capolista si terrà al Pala Cardella di Erice, in una sfida che, escludendo il risultato di un eventuale pareggio ed al netto del recupero che l'Handball Erice dovrà ancora disputare, potrebbe consegnare la vetta solitaria al sodalizio caro al suo Deus Ex Machina Norbert Biasizzo. A Leno top scorer Ahanda con 6 reti, poi Pessoa, Losio e Manojlovic con 4, Berrnabei e Tarbuch con 3, Severin, Cozzi, Gandulfo e Dalle Crode 2, Cabral Barbosa 1.

Volley A2: una sfida molto attesa, questa di primo turno di Pool Salvezza, tra la Sigel Seap Marsala Volley e la Panbiscò Leonessa Altamura, non fosse altro perchè era il primo confronto tra due squadre di diverso girone della serie A2 Tigotà. Il ricorso al Tie-Break e la vittoria per 3 a 2 delle lilibetane di Coach Lino Giangrossi hanno dato l'idea di quanto equilibrio ci sia stato sul doppio 9X9 del PalaSanCarlo di Marsala. Una sfida dai due volti in cui la bilancia per un soffio ha premiato il roster di casa che spinto da un grande pubblico è riuscito a recuperare il gap di quattro punti nel quinto set che sembrava aver instradato la vittoria verso le ospiti. Invece, la determinazione di chi non molla mai ha consegnato i due punti a capitan Caserta e compagne: i parziali raccontano tutto, 25/23, 16/25, 25/10, 23/25, 21/19, di una sfida in parità anche nei parziali con punteggio largo, ma soprattutto in un quinto set che potremmo considerare come un set normale e non come un corto Tie-Break. La divisione della posta in palio ha consegnato la vetta della classifica ad Altamura, e la quarta posizione della stessa per Marsala. Una buona partenza di Pool Salvezza per entrambe la formazioni. In foto l'MVP del match e palleggiatrice delMarsala Volley Florencia Ferraro.

Basket A2 femminile: la Sicily by Car Alcamo Basket espugna il parquet di Umbertide imponendosi 56-62 al PalaStaccini, al termine di una gara dai due volti, ribaltata con un ultimo quarto entusiasmante. Una vittoria che sembrava irraggiungibile nel primo tempo è diventata un successo meritato al suono della sirena finale. L’avvio di gara è favorevole alle padrone di casa, che dominano e chiudono avanti all’intervallo lungo sul 33-26. La svolta arriva comunque nella ripresa. Umbertide cala d'intensità e la Sicily by Car ne approfitta per cambiare definitivamente l'inerzia della partita chiudendo 56 a 62 a proprio favore. Nell'ottima prova di gruppo, le siciliane chiudono con quattro giocatrici in doppia cifra: Russo e Kraujunaite (13 punti), Schena (12 punti), Thiam (11 punti).

Futsal A2: finisce con un pari indolore, soprattutto per la classifica, la gara tra la Gear Piazza Armerina ed il Marsala Futsal 2012 - valida come 13ª giornata di Campionato serie A2 Girone D - che è sceso in campo con tutta l’intenzione, non facile, di riscattare lo 0 a 8 dell’andata sul parquet lilybetano. I tre punti non ci sono stati, ma il 2 a 2 ha comunque ridato dignità agli azzurri dopo il periodo difficile nel pre-Tutilo ormai superato. Il Marsala così si porta a -4 dal Messina che ospiterà al Palasancarlo sabato prossimo e a 24 punti proprio come la Gear, lasciando a -2 il Futsal Mazara. Primo pareggio stagionale per il Futsal Mazara, capace di rimettere in piedi la gara con il Città di Acri nonostante una situazione di triplo svantaggio. I ragazzi di Mister Bruno con una rimonta di carattere pareggiano i conti contro i calabresi che si erano portati in vantaggio per ben tre volte. In classifica i gialloblu, vista la sconfitta della capolista Messina si trovano a -2 dal Marsala ed a-6 dalla vetta.

Calcio serie C: il Trapani 1905 perde in casa 0 a 1 la sfida contro il Team Altamura. Un confronto in cui i granata hanno da recriminare su diverse decisioni arbitrali tra cui un rigore non concesso e l'espulsione di Mister Aronica per proteste, ormai divenuto vera e propria guida per i giocatori. Tra arrivi e partenze ci si aspettava un Trapani meno incisivo, ma è stata soltanto la rete di Curcio al 38', la rete annullata ai granata e l'effettiva capacità degli avversari di imbrigliare le trame trapanesi a trasformare la partita in un match di difficile lettura. Anche i messaggi sui social non addebitano colpe a chi va in campo ed a chi li dirige, stringendo i tifosi in un ideale abbraccio a tutta la squadra. La foto di copertina è pubblicata sul profilo facebook "FC Trapani 1905". Di seguito gli highlights del match:

Calcio Eccellenza: buona la prima per Giovanni Ignoffo sulla panchina del Marsala 1912. Gli azzurri battono la Don Carlo Lauri Misilmeri per 2 a 0 grazie alla fortunosa rete di Miliziano nel primo tempo e ad una fantastica e magistrale punizione di capitan Giardina nella ripresa. Due punti essenziali per la classifica dei lilibetani che conservano la seconda piazza in classifica. Domenica la vera impresa la compie al Centro Universitario Sportivo di Palermo la Folgore di Castelvetrano che batte i locali del CUS per 1 a 2 e si toglie dall'ultimo gradino della classifica rilanciandosi in chiave salvezza. Nell'anticipo di sabato il Castellammare Calcio continua a perdere punti perdendo contro lo Sciacca di Brucculeri. La zona Play Out è adesso vicina a - 6 punti, nasce l'esigenza così di cercare di evitare di entrarvi. Perde nuovamente l'Accademia Trapani per 3 a 0 in quel di Piana degli Albanesi.Anche per i neroverdi, già all'interno della zona Play Out, viè l'esigenza di migliorare il gioco per poter affrontare al meglio il finale di stagione. Vince e convince il Città di San Vito Lo Capo di Mister Colombo che non perde un colpo continuando la sua corsa alla partecipazione dei Play Off mantenendo la seconda posizione in classifica in coabitazione con il Marsala 1912. Di seguito gli highlights del match dal profilo facebook Marsala Channel:



