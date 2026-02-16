Trapani. La comunicazione di Airgest e Asp ... e i soliti nomi

16/02/2026 06:00:00

Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, ha concluso la procedura per l’affidamento del servizio di comunicazione su media e social.

L’esito dell’indagine conoscitiva di mercato è stato pubblicato nei giorni scorsi: l’incarico è stato affidato alla Up Project Italia srls, con sede a Palermo.

L’esito della procedura

L’avviso pubblico era stato indetto il 21 novembre 2025, con termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 12 gennaio 2026.

Al termine della valutazione delle proposte, Airgest ha individuato come affidataria Up Project Italia srls.

Il servizio riguarda la comunicazione istituzionale, l’ufficio stampa e la gestione dei canali social dell’aeroporto, con un budget previsto di 15 mila euro l’anno, per una durata biennale.

Un altro incarico, questa volta dalla Regione

Non si tratta di un nome nuovo, anzi. La stessa società è destinataria anche di un affidamento diretto della Regione Siciliana.

Come emerge dal decreto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Up Project Italia curerà il servizio di diffusione delle informazioni e la comunicazione social dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’assessore per il periodo febbraio–dicembre 2026, per un importo di 60 mila euro oltre IVA .

L’incarico regionale è stato disposto ai sensi dell’articolo 50 del Codice degli appalti, che consente l’affidamento diretto sotto soglia, senza gara pubblica, motivato – si legge nel provvedimento – da esigenze di speditezza ed economicità. Ma va detto che già nel 2025, lo stesso assessorato, con le stesse motivazioni, aveva conferito alla stessa società un altro incarico, da giugno a dicembre 2025. Sei mesi, per 34.900 euro. Qui tutti i documenti di quell'appalto, dato senza gara e con affidamento diretto.

Chi c’è in Up Project Italia

Sulla composizione societaria di Up Project Italia si è soffermato tempo fa il quotidiano Domani.

Due dei tre soci sono considerati vicini a Fratelli d’Italia, e in particolare all’area politica dell’attuale assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

Tra i soci c’è Giulio Pillitteri, 46 anni, assistente parlamentare all’Ars per Fratelli d’Italia, che nel 2023 ha ufficializzato il proprio passaggio nel partito della premier Giorgia Meloni.

Amministratore unico e socio della società è Carlo Alberto Sausa, anche lui 46enne, già candidato alle Comunali di Palermo nel 2012 con Futuro e Libertà, la lista che sosteneva proprio Aricò sindaco. Sui social compaiono diverse fotografie che li ritraggono insieme, anche in contesti legati a campagne elettorali.

Il terzo socio, Paolo Danilo Scimonelli, è titolare di altre attività di organizzazione eventi ed è anche il presidente attuale del Licata Calcio, che milita in Eccellenza, ed è primo in classifica.

Qui l'articolo di Domani

Quindi, la stessa società cura la comunicazione dell’assessorato regionale ai Trasporti - senza gara - e, parallelamente, quella di una società partecipata che gestisce un aeroporto siciliano strategico.

Tutto legittimo. Ma abbastanza per alimentare interrogativi su trasparenza, concentrazione degli incarichi e confini tra comunicazione pubblica e politica, soprattutto in un settore – quello dei trasporti – dove Regione e società partecipate si incrociano continuamente.

Soliti noti anche all'Asp Trapani

A proposito di comunicazione istituzionale, vale la pena ricordare che n l’Asp di Trapani ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Oltre lo schermo. Liberi dalla dipendenza dello smartphone”.

Un tema importante, soprattutto in un territorio segnato da fragilità sociali e sanitarie diffuse.

La campagna, per un importo complessivo di 15 mila euro, è stata affidata alla Mercurio Comunicazione, società riconducibile a Maurizio Scaglione, editore del giornale online ilSicilia.

Un nome che ritorna

Quello di Scaglione è un nome che ritorna spesso quando si parla di incarichi di comunicazione affidati dalla Regione Siciliana e dagli enti collegati al governo di Renato Schifani.

Una circostanza raccontata e documentata da diverse testate indipendenti, tra cui Buttanissima e Sud Press.

Scrive buttanissima.it, con il suo stile volutamente caustico, che gli affidamenti diretti a favore di Scaglione «non finiscono mai, come i rotoloni Regina», elencando una lunga serie di incarichi regionali:

87 mila euro per la produzione di venti video, 30 mila euro per la prima edizione di Sicilia Gourmet, 48 mila per la seconda, 79 mila euro per il format Invito in Sicilia, oltre ad altri incarichi minori.

Secondo Sud Press, il 22 gennaio 2026 emergono anche due ulteriori video, pagati 8.748 euro, prodotti il 29 novembre 2025 in occasione dell’inaugurazione del Castello Utveggio a Palermo, sempre dalla Mercurio Comunicazione. Il tutto in base a documenti ufficiali del Dipartimento Ufficio Stampa e Documentazione della Regione.

Il contesto trapanese

Nel caso specifico dell’Asp di Trapani, l’incarico alla società di Scaglione risale al febbraio 2025.

In quel periodo, alla guida dell’azienda sanitaria c’era Ferdinando Croce, giovane avvocato di area Fratelli d’Italia, poi dimessosi e sostituito da un commissario straordinario dopo lo scandalo dei ritardi nella consegna dei referti istologici, vicenda che ha assunto un rilievo nazionale.

Proprio in quei giorniCroce veniva intervistato da "Sicilia medica" – altri giornale editato da Maurizio Scaglione – e definiva l’Asp di Trapani «un possibile eldorado della sanità siciliana». Proprio così.

Poco dopo, la realtà avrebbe raccontato tutt’altro...



