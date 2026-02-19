I partiti del centrodestra: "Giulia Adamo, la persona giusta per il rilancio di Marsala"

19/02/2026 22:27:00

I partiti del centrodestra hanno deciso che la candidata a sindaco di Marsala alle amministrative di maggio sarà Giulia Adamo.

Ecco la dichiarazione del coordinamento provinciale dei partiti del centro destra: "I partiti del centrodestra hanno individuato in Giulia Adamo la candidata più autorevole e credibile per governare Marsala. Una scelta maturata nella piena consapevolezza della necessità di contrapporre alla proposta della sinistra una figura forte, seria, di indiscussa capacità e comprovata esperienza amministrativa.

Siamo convinti che con Giulia Adamo sia possibile costruire e portare alla vittoria un progetto solido e concreto di buon governo, capace di rilanciare l’azione amministrativa e restituire alla città una visione chiara di sviluppo, crescita e opportunità. Un percorso garantito dal supporto e dalla collaborazione dei governi regionale e nazionale, necessari per affrontare con efficacia le sfide che attendono Marsala.

La campagna elettorale è appena iniziata e siamo certi che il nome di Giulia saprà essere molto più che attrattivo per tutti coloro che realmente hanno a cuore il futuro della città. Il civismo rappresenta una componente essenziale di questo progetto: non un’alternativa alla politica, ma una sua naturale alleata, il braccio destro e l’altra gamba su cui poggiare le fondamenta del riscatto della città.

A chi tenta di alimentare divisioni nel centrodestra e a chi sostiene che i partiti abbiano perso tempo, rispondiamo con il valore della nostra scelta .

Giulia Adamo può vantare un’esperienza amministrativa riconosciuta e risultati tangibili che i cittadini conoscono e ricordano, anche nelle periferie più lontane.

Il centrodestra è unito, determinato e pronto a offrire a Marsala la persona giusta, il sindaco che la città merita".



FDI, FI, Lega, Noi Moderati, Grande Sud, Nuovo PSI.



