Politica

» Vivavoce
19/02/2026 22:27:00

I partiti del centrodestra: "Giulia Adamo, la persona giusta per il rilancio di Marsala"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771537137-0-i-partiti-del-centrodestra-giulia-adamo-la-persona-giusta-per-il-rilancio-di-marsala.jpg

I partiti del centrodestra hanno deciso che la candidata a sindaco di Marsala alle amministrative di maggio sarà Giulia Adamo.

 

 Ecco la dichiarazione del coordinamento provinciale dei partiti del centro destra:  "I partiti del centrodestra hanno individuato in Giulia Adamo la candidata più autorevole e credibile per governare Marsala. Una scelta maturata nella piena consapevolezza della necessità di contrapporre alla proposta della sinistra una figura forte, seria, di indiscussa capacità e comprovata esperienza amministrativa.
Siamo convinti che con Giulia Adamo sia possibile costruire e portare alla vittoria un progetto solido e concreto di buon governo, capace di rilanciare l’azione amministrativa e restituire alla città una visione chiara di sviluppo, crescita e opportunità. Un percorso garantito dal supporto e dalla collaborazione dei governi regionale e nazionale, necessari per affrontare con efficacia le sfide che attendono Marsala.
La campagna elettorale è appena iniziata e siamo certi che il nome di Giulia saprà essere molto più che attrattivo per tutti coloro che realmente hanno a cuore il futuro della città. Il civismo rappresenta una componente essenziale di questo progetto: non un’alternativa alla politica, ma una sua naturale alleata, il braccio destro e l’altra gamba su cui poggiare le fondamenta del riscatto della città.
A chi tenta di alimentare divisioni nel centrodestra e a chi sostiene che i partiti abbiano perso tempo, rispondiamo con il valore della nostra scelta . 
Giulia Adamo può vantare un’esperienza amministrativa riconosciuta e risultati tangibili che i cittadini conoscono e ricordano, anche nelle periferie più lontane.
Il centrodestra è unito, determinato e pronto a offrire a Marsala la persona giusta, il sindaco che la città merita".
 

FDI, FI, Lega, Noi Moderati, Grande Sud, Nuovo PSI.



