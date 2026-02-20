“Marsala deve tornare protagonista”: parla Giulia Adamo

20/02/2026 17:16:00

.Dopo l’accordo nel centrodestra, Giulia Adamo conferma la sua candidatura a sindaco di Marsala con una dichiarazione che punta dritta su tre concetti: fiducia, sviluppo, prospettiva.

«Marsala ha bisogno di un progetto chiaro e concreto: restituire alla città fiducia, sviluppo e prospettiva», afferma l’ex sindaca. E aggiunge: «Marsala merita di tornare protagonista della propria storia. Merita di rialzare lo sguardo, di credere di nuovo nelle proprie energie, nella propria dignità, nella propria capacità di costruire futuro».

Parole che evocano una città da “rimettere in piedi”, ma soprattutto da ricompattare. Non a caso, nel passaggio centrale della nota, Adamo insiste sull’idea di comunità: «Questo sarà possibile solo se sapremo riscoprire l’orgoglio di essere comunità: con l’impegno autentico delle forze politiche, con la passione civile di chi ama questa terra e con la partecipazione viva dei cittadini».

E chiude con una frase che è già uno slogan: «Il cambiamento non si delega: si costruisce insieme, giorno dopo giorno».



