Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
20/02/2026 17:16:00

“Marsala deve tornare protagonista”: parla Giulia Adamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771604246-0-marsala-deve-tornare-protagonista-parla-giulia-adamo.jpg

.Dopo l’accordo nel centrodestra, Giulia Adamo conferma la sua candidatura a sindaco di Marsala con una dichiarazione che punta dritta su tre concetti: fiducia, sviluppo, prospettiva.

 

«Marsala ha bisogno di un progetto chiaro e concreto: restituire alla città fiducia, sviluppo e prospettiva», afferma l’ex sindaca. E aggiunge: «Marsala merita di tornare protagonista della propria storia. Merita di rialzare lo sguardo, di credere di nuovo nelle proprie energie, nella propria dignità, nella propria capacità di costruire futuro».

 

Parole che evocano una città da “rimettere in piedi”, ma soprattutto da ricompattare. Non a caso, nel passaggio centrale della nota, Adamo insiste sull’idea di comunità: «Questo sarà possibile solo se sapremo riscoprire l’orgoglio di essere comunità: con l’impegno autentico delle forze politiche, con la passione civile di chi ama questa terra e con la partecipazione viva dei cittadini».

 

E chiude con una frase che è già uno slogan: «Il cambiamento non si delega: si costruisce insieme, giorno dopo giorno».

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo