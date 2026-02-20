Sezioni
20/02/2026 18:21:00

Videosorveglianza, firmati in Prefettura i protocolli per Marsala e Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/videosorveglianza-firmati-in-prefettura-i-protocolli-per-marsala-e-alcamo-450.jpg

presso la Prefettura di Trapani, sono stati sottoscritti i Protocolli d'Intesa tra la Questura e i Comuni di Alcamo e Marsala, e tra l’Arma dei Carabinieri e il Comune di Marsala, per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza urbana, finanziati con fondi del Ministero dell’Interno.

 

Alla presenza del Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, del Presidente del Tribunale di Marsala, Alfonso Malato, del Procuratore di Marsala, Fernando Asaro e del delegato del Presidente del Tribunale di Trapani, Massimo Corleo, il Questore di Trapani, Giuseppe Peritore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Mauro Carrozzo, il Sindaco del Comune di Marsala Massimo Grillo e l’Assessore Vito Lombardo del Comune di Alcamo, hanno siglato gli accordi conclusivi dei progetti di remotizzazione delle immagini delle telecamere cittadine, presso la Centrale Operativa dei Commissariati di P.S. competenti per territorio e della Compagnia Carabinieri di Marsala .

 

Tale sistema, oltre ai positivi risvolti in termini di sicurezza, rientra nel più ampio progetto coordinato dalla Prefettura di Trapani, per il collegamento in tempo reale delle telecamere installate dai comuni con le centrali operative delle Forze dell’Ordine.









