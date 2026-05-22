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Istituzioni
22/05/2026 20:20:00

80° Anniversario Costituente, referendum e voto donne: a Trapani studenti protagonisti verso il 2 Giugno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/80-annversario-costituente-referendum-e-voto-donne-a-trapani-studenti-protagonisti-verso-il-2-giugno-450.jpg

In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne italiane, proseguono a Trapani le iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani per celebrare la Festa della Repubblica.

 

Il prossimo appuntamento, in programma il 28 maggio 2026, sarà dedicato ai giovani con la manifestazione “Dal mito al voto”, un evento pensato per le scuole e con le scuole, che unirà memoria storica, cultura e partecipazione civile.

Per l’occasione il Parco Archeologico di Segesta porterà in Prefettura alcuni reperti archeologici, mentre l’Archivio di Stato di Trapani proporrà la proiezione di documenti storici dedicati alla nascita della Repubblica italiana.

 

Tra gli interventi in programma anche quello della professoressa Giulia Iapichino dal titolo “A rappresentare la speranza di milioni di donne: le madri della Costituzione”. Sul ruolo delle donne elette all’Assemblea Costituente interverrà inoltre il magistrato Carlo Salvatore Hamel, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Magistrati, che presenterà il progetto “Calendiario”, dedicato alle ventuno donne costituenti e al loro contributo nella costruzione della Repubblica e della Costituzione.

 

La manifestazione si concluderà con gli interventi musicali del Conservatorio Antonio Scontrino e dell’Istituto Comprensivo Statale G. Mazzini con il coro dei “Trentapiedini”.

Sempre agli studenti sarà dedicata anche l’iniziativa del 3 giugno nell’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, conclusione del concorso “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Associazione Siciliana della Stampa – sezione di Trapani, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale.

 

L’iniziativa punta a rafforzare tra gli studenti la consapevolezza del valore della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale come pilastri della democrazia, mettendo anche in evidenza i rischi legati alla disinformazione e all’eccesso di informazioni.

Nel corso dell’evento saranno premiati gli istituti scolastici vincitori del concorso, selezionati dalla commissione prefettizia per originalità, qualità e coerenza degli elaborati presentati tra articoli, reportage e podcast.









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