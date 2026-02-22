Sezioni
Economia
22/02/2026 04:00:00

Ercole Olivario 2026, 14 aziende siciliane in finale: cresce l’eccellenza dell’olio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/ercole-olivario-2026-14-aziende-siciliane-in-finale-cresce-l-eccellenza-dell-olio-450.jpg

Sono 14, cinque in più rispetto all’edizione 2025, le aziende siciliane produttrici di olio extravergine d’oliva di altissima qualità che hanno superato la selezione regionale del “Premio Ercole Olivario Regione Sicilia 2026”.

Le imprese parteciperanno il 21 e 22 aprile a Perugia alla finale del 34° Premio nazionale Ercole Olivario.

 

Le aziende qualificate

Per la categoria Dop si sono qualificate:
Rollo di Giorgio Rollo (Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Agrestis (Buccheri-Siracusa), Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Azienda Agricola Titone di Titone Antonina (Locogrande-Trapani), Viragì (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Mandranova (Palma di Montechiaro-Agrigento) e Frantoi Covato (Modica-Ragusa).

Per la categoria Extravergine:
Frantoi Cutrera (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Società agricola Cutrera Giovanni (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Miceli & Sensat (Roccamena-Palermo), Disisa Società Agricola (Monreale-Palermo), Azienda Agricola Lombardo (Campobello di Mazara-Trapani), Sanacore Francesco (Guarrato-Trapani).

 

I primi classificati e i premi speciali

Nella selezione regionale sono risultate prime classificate:
Rollo per la categoria Dop-Igp; Frantoi Cutrera per la categoria extravergine; Miceli & Sensat per il biologico; Agrestis e Giovanni Cutrera per le monocultivar.

Sono stati consegnati anche i premi “La Goccia d’Ercole” alle piccole produzioni di nicchia delle sei aziende che hanno superato la selezione: Francesco Di Mino (Agrigento), La Contea (San Gregorio di Catania), Labruna Angela (Regalbuto-Enna), Sebastiano Iacono (Chiaramonte Gulfi-Ragusa), Terraliva di Frontino Giuseppina (Siracusa) e Vincenzo Signorelli & Partners (Nicolosi-Catania), risultata prima classificata.

Un premio speciale è stato attribuito all’azienda Terre di Shemir (Guarrato-Trapani) per la qualità della comunicazione.

 

Pace: “Qualità in crescita e forte spinta all’innovazione”

«Con estremo piacere – ha commentato Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di commercio di Trapani – abbiamo potuto verificare in questa edizione un elevato incremento della qualità degli oli extravergine d’oliva prodotti in Sicilia e un forte impulso alla ricerca e innovazione portate avanti dalle etichette presentate. La ‘Sezione Regione Sicilia’ del Premio nazionale Ercole Olivario costituisce uno stimolo determinante alla crescita del settore ed è la vetrina perfetta per promuovere queste eccellenze sul panorama nazionale e internazionale».

 

La cerimonia a Trapani

La cerimonia regionale di premiazione si è svolta presso la Camera di commercio di Trapani, alla presenza, tra gli altri, di Antonino Belcuore (Camera di commercio del Sud-Est Sicilia), Giorgio Mencaroni (Camera di commercio dell’Umbria e Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario), Federico Sisti (direttore del Premio), Filippo Sisti, Salvatore Quinci (presidente del Libero consorzio di Trapani), Salvatore Tallarita (sindaco di Misiliscemi), Giuseppe Pellegrino (assessore alle Politiche agricole del Comune di Trapani) e Biagio Stallone (assessore ad Agricoltura e Attività produttive del Comune di Campobello di Mazara).

Presenti anche rappresentanti delle categorie produttive e del settore agricolo.

L’evento si è concluso con la degustazione degli oli vincitori abbinati a specialità gastronomiche tipiche del Trapanese, preparate in vari show cooking dallo chef Peppe Giuffrè e dal maestro fornaio Peppe Martinez, in collaborazione con gli allievi dell’Istituto alberghiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice.









