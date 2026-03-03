"Inventiamo Segesta". Dal 22 marzo tre workshop gratuiti per bambine e bambini

03/03/2026 17:19:00

Il parco archeologico si affida allo sguardo dei bambini, che potranno “ripensarlo” secondo il loro punto di vista. Prenderà il via domenica 22 marzo “Inventiamo Segesta: Piccoli Progettisti per Grandi Architetture”, ciclo di workshop gratuiti, ideato da: ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini, in collaborazione con CoopCulture.

Non sarà un laboratorio e non una semplice visita, ma un’esperienza attiva, dedicata alle bambine e ai bambini che potranno osservare, disegnare, costruire modelli, reinterpretare le architetture antiche con fantasia e consapevolezza.

Ideato dall’architetta Federica Turiaco, su invito di CoopCulture, il progetto punta a rafforzare il legame tra il sito archeologico e i più piccoli, avvicinandoli alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso la manualità, il gioco e il lavoro di gruppo.

Tre le date in calendario: 22 marzo, 19 aprile e 17 maggio, per massimo 15 partecipanti (tra 8 e 12 anni) per volta.

Le bambine e i bambini, si muoveranno tra Tempio dorico e Teatro antico, esplorando i siti e lasciando correre la fantasia, realizzando installazioni pop-up ispirate al Teatro, modelli in scala del Tempio e laboratori di geometria applicata alla scena, i piccoli partecipanti, diventeranno veri e propri “Progettisti” chiamati a immaginare una Segesta nuova, riletta attraverso il loro punto di vista.

Il primo workshop “Segesta Teatro Foresta” (22 marzo), è stato costruito come omaggio alla Giornata Mondiale del Teatro, che cade il 27 marzo. Disegni di elementi naturali, fantastici e simbolici, per la creazione di una rivisitazione artistica e naturalistica del Teatro.

“Di-segni Stra-ordinari” il 19 aprile: partendo da metà dell’immagine del Tempio, completeranno l’altra metà con la propria immaginazione. I disegni si trasformeranno in piccoli modelli in scala da “portare” idealmente dentro il Teatro.

“Archeo-Logico” (17 maggio), un laboratorio di geometria dove costruire volumi semplici da usare come scenografie. Tra disegno e manualità, le forme prenderanno vita diventando elementi per raccontare storie e personaggi.

Le domande di partecipazione (gratuita) dovranno essere inviate tramite application form sul sito www.coopculture.it o sulla pagina Facebook del Parco archeologico di Segesta a partire dal 2 marzo. Varrà l’ordine di arrivo delle domande.

ABACA è il primo progetto in Italia, interamente dedicato a educare le bambine e bambini, dai 6 ai 12 anni, all’Architettura, al Design e al Paesaggio.

Una scuola itinerante ideata dall’architetta Federica Turiaco, per coinvolgere creativamente i più piccoli, con l’immaginazione, il disegno e la costruzione di prototipi architettonici e di design, sviluppando spirito critico, di osservazione e indipendenza creativa.

Il progetto ABACA è patrocinato da ISIA Roma Design, Fondazione Architetti del Mediterraneo e Fondazione Simonetta Bastelli.

Ha ricevuto il premio “ENERGIE PER ROMA 2025”.



