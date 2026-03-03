Salemi. Attribuito il massimo punteggio al preside Salvino Amico

03/03/2026 20:18:00

A circa un anno dall’adozione definitiva del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha introdotto le nuove linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, arriva un riconoscimento di assoluto prestigio per la comunità scolastica di Salemi.



Al preside Salvino Amico, dirigente dell’Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Salemi, è stato attribuito il massimo punteggio previsto dal nuovo sistema di valutazione dell’operato dei dirigenti scolastici

Un risultato di straordinaria rilevanza, non solo sotto il profilo del merito professionale, ma anche dal punto di vista statistico.

Basti pensare che, su circa 7.900 dirigenti scolastici operanti in Italia, soltanto il 5%, pari a circa 390 dirigenti, è riuscito a raggiungere questo traguardo di eccellenza.

Un dato che rende ancora più significativo il risultato conseguito dal preside Amico e che conferisce lustro all’intera comunità di Salemi.

Il sistema di valutazione introdotto dal Ministero si fonda su criteri oggettivi e misurabili, escludendo elementi discrezionali o opinabili.

L’analisi si concentra su quattro ambiti chiave dell’azione dirigenziale:

la gestione e organizzazione dell’istituzione scolastica;

lo sviluppo delle risorse umane;

l’analisi e il miglioramento della realtà scolastica;

le relazioni con la comunità e le istituzioni.





La valutazione è strettamente collegata agli esiti della performance dirigenziale e pone al centro dell’attenzione il raggiungimento di obiettivi strategici misurabili, basati sui dati e sugli strumenti del sistema informativo ministeriale.

In questo quadro, il punteggio assegnato riflette in modo diretto l’efficacia dell’azione del dirigente scolastico.

Il sistema prevede una scala di valutazione che va da un massimo di 80-100 punti, corrispondente a un eccellente raggiungimento degli obiettivi, fino a un minimo di 30 punti o meno, equivalente al mancato raggiungimento degli stessi.

Il traguardo dei 100 punti a livello nazionale e’ stato raggiunto da pochissimi dirigenti

Tra questi figura, appunto, il dott. Salvino Amico, il cui risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e della qualità della leadership esercitata alla guida dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”.

Un successo che testimonia indirettamente l’eccellenza della scuola salemitana e la presenza attiva di una leadership orientata all’innovazione, alla crescita e al servizio della comunità.

Franco Ciro Lo Re



