Istituzioni

» Dalla Regione
06/03/2026 22:00:00

La Sicilia all'ITB di Berlino, Amata: "Rafforziamo il dialogo con il mercato tedesco"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-03-2026/la-sicilia-all-itb-di-berlino-amata-rafforziamo-il-dialogo-con-il-mercato-tedesco-450.jpg

La Sicilia rafforza il dialogo con il mercato tedesco e punta sempre più su turismo esperienziale e destagionalizzazione. È questo il messaggio lanciato dalla Regione durante la conferenza stampa che l’assessore al Turismo Elvira Amata ha tenuto a ITB Berlin, una delle principali fiere mondiali dedicate all’industria dei viaggi.

Nel corso dell’incontro con operatori e stampa di settore, la Regione ha presentato i dati più recenti sull’andamento del turismo e le strategie per rafforzare la presenza della Sicilia sui mercati europei, con un’attenzione particolare alla Germania, da anni tra i principali bacini di domanda per l’Isola.

Secondo i dati illustrati, nel 2025 i flussi turistici verso la Sicilia sono cresciuti, con segnali positivi soprattutto nei periodi di media stagione. «Un risultato che conferma l’efficacia delle politiche di destagionalizzazione e di valorizzazione dell’offerta territoriale su cui la Regione sta lavorando da tempo», ha spiegato Amata.

La Sicilia continua inoltre a consolidare il proprio posizionamento a livello internazionale. Nel ranking Tripadvisor Best of the Best Travel Destination 2025, l’Isola si colloca tra le prime cinque destinazioni al mondo e al secondo posto in Europa.

 

Il mercato tedesco cresce ancora

Particolare attenzione è stata dedicata proprio ai visitatori provenienti dalla Germania, oggi il primo mercato estero per arrivi turistici in Sicilia.

Nel 2025 le presenze dei turisti tedeschi sono aumentate del 3,9% rispetto al 2024 e del 26,4% rispetto al 2023. Cresce anche la permanenza media, ormai vicina ai quattro giorni.

«La Germania rappresenta un mercato strategico – ha sottolineato l’assessore – non solo per i numeri ma anche per il tipo di turismo che esprime: viaggiatori attenti alla cultura, alla natura, all’enogastronomia e alle esperienze autentiche».

I dati indicano inoltre che i visitatori tedeschi contribuiscono in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi, con una presenza consistente soprattutto nei mesi primaverili e autunnali, in particolare tra settembre e ottobre.

 

Esperienze, natura e cicloturismo

Per intercettare una domanda sempre più orientata alle esperienze, la Regione punta a rafforzare l’offerta di turismo esperienziale. Secondo le analisi presentate, i cosiddetti “explorer”, viaggiatori alla ricerca di attività autentiche e partecipative, generano una spesa media superiore del 18% rispetto alla media dei turisti e rappresentano oltre il 60% della spesa complessiva nel turismo leisure.

In questo scenario la Sicilia può contare su un’offerta molto ampia: esperienze enogastronomiche, percorsi culturali, attività outdoor e cicloturismo. Tra gli itinerari in crescita figurano Sicily Divide, Via dei Tramonti e Ciclovia dei Parchi della Sicilia, che attraversano alcune delle aree naturali più suggestive dell’isola.

«La Sicilia dispone di un patrimonio unico – ha concluso Amata – con oltre 200 siti culturali, 7 siti UNESCO, 87 aree naturali protette e più di 1.600 chilometri di coste. L’obiettivo è valorizzare questa ricchezza con un’offerta integrata e sostenibile, capace di attrarre nuovi segmenti di mercato e distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno».

La presenza a ITB Berlin rappresenta dunque un momento di confronto con buyer e operatori internazionali e conferma la strategia della Regione per rafforzare la competitività della destinazione Sicilia sui mercati globali.









