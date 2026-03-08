Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
08/03/2026 22:00:00

Formazione e lavoro, Turano: "Obiettivo del governo creare un ponte tra scuola e imprese"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-03-2026/1772991227-0-formazione-e-lavoro-turano-obiettivo-del-governo-creare-un-ponte-tra-scuola-e-imprese.jpg

Creare un collegamento concreto tra scuola, formazione professionale e mondo delle imprese per aiutare i giovani siciliani a trovare lavoro senza lasciare l’isola. È questo l’obiettivo indicato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, intervenuto ad Alcamo all’incontro dedicato al settore dell’autoriparazione.

 

L’iniziativa, dal titolo “Autoriparazione, le sfide del cambiamento. Tra tendenze del settore, formazione, quadro normativo e continuità di impresa”, è stata organizzata dalla Cna di Trapani nell’aula magna dell’Istituto Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”.

 

«La scuola siciliana sta crescendo – ha detto Turano – e il governo Schifani lavora a un meccanismo capace di mettere in rete il mondo della scuola, quello della formazione professionale e il tessuto produttivo. La scommessa è formare professionalità che rispondano ai bisogni delle imprese e generare occupazione qui in Sicilia».

Nel corso dell’incontro l’assessore ha richiamato anche una delle novità introdotte dalla Regione sul fronte della formazione tecnica. Si tratta del protocollo d’intesa firmato dagli assessorati regionali all’Istruzione e Formazione professionale e alle Infrastrutture e Trasporti insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Grazie a questo accordo, già da quest’anno gli studenti dei 37 istituti professionali con indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” (MAT) potranno accedere direttamente all’esame di abilitazione per diventare ispettori dei centri di revisione dei veicoli. In questo modo gli studenti potranno ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, sia in Italia sia nel resto d’Europa, senza dover frequentare un corso post-diploma.

«È una novità assoluta – ha concluso Turano – che rafforza l’offerta formativa e crea un ponte reale tra scuola e lavoro, dando alle imprese la possibilità di assumere giovani altamente qualificati».









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...