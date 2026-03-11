Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
11/03/2026 09:09:00

Anche ad Alcamo la Giornata Mondiale del Rene, le iniziative

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-03-2026/anche-ad-alcamo-la-giornata-mondiale-del-rene-le-iniziative-450.jpg

Anche ad Alcamo giovedì 12 marzo ci sarà la Giornata Mondiale del Rene, con il patrocinio del Comune, organizzata dall’azienda Servizi Sanitari Alcamesi s.r.l. ed indetta dalla Fondazione Italiana del Rene onlus.

Appuntamento, quindi, in Piazza Ciullo, per partecipare ad una serie di iniziative gratuite di prevenzione nefrologica (prelievo, esami, visita), messe in campo dall’Azienda Servizi Sanitari Alcamesi, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.


Ci saranno due gazebi e l’Autoambulanza della C.R.I. dove lo staff specializzato di medici ed infermieri, di intesa con i medici di famiglia coinvolti nell’iniziativa, accoglieranno il pubblico.

Si tratta di un impegno per ribadire l’importanza fondamentale dei reni e della loro salute per il nostro benessere, e per sensibilizzare l’opinione pubblica su alcune patologie in continuo aumento che possono condurre, se non prevenute, alla dialisi e al trapianto. 
Le malattie renali colpiscono milioni di persone in tutto il mondo: è fondamentale incoraggiare e facilitare l’educazione, la diagnosi precoce e uno stile di vita sano per combattere quelle più prevenibili. Identificare una malattia renale in fase precoce è sempre utile per prevenirne l’evoluzione e le complicanze.

 









