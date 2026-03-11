Atletica: Trail di Erice, natura ed agonismo per 160 partecipanti tra scorci mozzafiato

11/03/2026 16:00:00

Circa 160 partecipanti per il primo appuntamento stagionale del circuito EcotrailSicilia. Tra scorci mozzafiato sul golfo di Trapani, le Egadi e Monte Cofano, la gara conferma il fascino di uno degli eventi trail più suggestivi dell’isola. Successi per Marco Noto e Laura Emmi, che firma anche il record del percorso. L’esordio dello scorso anno, nel circuito EcotrailSicilia, è ormai alle spalle, con l’Erice Trail che si conferma una delle tappe più affascinanti del panorama trail siciliano. La manifestazione andata in scena ieri tra i sentieri che abbracciano il Monte Erice ha regalato agli atleti una giornata di sport immersa in uno scenario naturale di straordinaria bellezza, confermando l’interesse crescente verso questo appuntamento inserito nel calendario dell' EcotrailSicilia. Giornata ideale anche dal punto di vista climatico con un cielo poco nuvoloso temperature gradevoli e con i partecipanti che hanno corso circondati da panorami spettacolari: dal golfo di Trapani con vista sulle Egadi, alle campagne che circondano il borgo medievale di Erice, all'affaccio su Monte. Cofano.

Circa 160 i partecipanti al via, per un evento che ha richiamato appassionati da diverse regioni italiane, attratti da una competizione capace di unire sport, natura e scoperta del territorio. Tre le proposte messe in campo dagli organizzatori. La prova principale si è sviluppata sulla distanza di 20 chilometri, con un impegnativo dislivello positivo di circa 1.200 metri. Accanto a questa, il Trail degli Elimi, sulla distanza di circa 10 chilometri e con 680 metri di dislivello. Spazio anche agli amanti delle camminate nella natura con l’Eryx Walk, sempre di 10 chilometri, pensata per vivere il percorso con ritmi più tranquilli ma con la stessa immersione nei paesaggi del territorio. La partenza è avvenuta nel cuore del centro storico, uno dei borghi medievali più suggestivi d’Italia, davanti ad una buona cornice di pubblico, partecipe e caloroso. Da lì gli atleti si sono inoltrati lungo sentieri, scalinate naturali e tratti panoramici che hanno reso la gara tanto spettacolare quanto impegnativa.

Interessante come sempre la parte agonistica, con la distanza più lunga (20 chilometri) che è stata appannaggio di Marco Noto (Trail Team Sicilia) che ha chiuso la sua fatica in poco più di 2h08'10. Al secondo posto Ignazio Spinelli, terzo Salvatore Castellano. Al femminile conferma con tanto di record del percorso (2h16'54) per Laura Emmi dell'Asd Beer. Seconda piazza per Ninetta Grasso, terza la polacca della Trinacria Palermo Danuta Ania Figarska. Il Trail degli Elimi, sulla distanza dei 10 km ha visto il successo tra le donne di Debora Terrasona in 1h32'30, al maschile di Paolo Ancona (1h04'34).

A completare la giornata anche il tradizionale “terzo tempo”, particolarmente apprezzato dai partecipanti, con degustazioni di prodotti tipici offerti dalle aziende del territorio ericino e da diverse realtà agroalimentari siciliane. Un weekend che era cominciato il giorno prima con la presentazione dell'evento e la visita guidata presso il teatro comunale di Erice "Gebel Hamed". L’Erice Trail, primo appuntamento del circuito EcotrailSicilia, è stato organizzato dall’ASD Ecotrail Sicilia con l'impegno fattivo da parte del Comune di Erice e il patrocinio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Il circuito prosegue subito il suo viaggio tra i sentieri dell’isola con il prossimo appuntamento fissato già per domenica 22 marzo, quando i riflettori saranno puntati sul Trail dello Zingaro, che lascia accesi i fari del trail sul comprensorio trapanese.



