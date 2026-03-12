12 Marzo: tredicesimo giorno di guerra, Meloni alle Camere, femminicidio di Messina

12/03/2026 07:12:00

E' il 12 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Siamo ormai al tredicesimo giorno di guerra. Il prezzo del petrolio ha chiuso a 92 dollari al barile (qualità Brent) e già i pasdaran iraniani avvertono il mondo di «prepararsi a un petrolio a 200 dollari al barile». Si teme la crisi energetica

• Meloni ha detto alle Camere che non se la sente «né di partecipare né di condannare» l’intervento americano. Il governo agirà in tre direzioni: diplomazia per tornare ai negoziati; pressione perché i civili vengano risparmiati; sostegno militare ai Paesi del Golfo

• Nella notte un missile è piombato nel compound di Camp Singara, sede della base militare di Erbil, in Iraq, dove ci sono 400 militari italiani. Non ci sono stati feriti

• Mentre il Medio Oriente è in fiamme e le Borse crollano, Rheinmetall, il colosso tedesco delle armi, sta registrando record su record



• Dopo anni di tensione, la Spagna ha deciso di revocare formalmente l’incarico della sua ambasciatrice in Israele, che era già stata richiamata nel settembre del 2025

• L’inviato speciale americano Witkoff dice di vedere segnali di un potenziale «punto di svolta» nei negoziati tra Russia e Ucraina, osservando che le parti sono «stanche»

• Trump di nuovo al centro di un file del caso Epstein. Una vittima ha dichiarato che il finanziere pedofilo disse a una ragazza di 16 anni di spogliarsi e di fargli un massaggio mentre lui era impegnato in una telefonata in vivavoce con il presidente

• Alessandro Tortato, consigliere della Fondazione La Fenice di Venezia, dopo il voto consultivo che ha confermato Beatrice Venezi come direttore musicale per il 2026, ha rassegnato le dimissioni

• Dopo un incontro istituzionale alla prefettura di Napoli, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che il ministero acquisterà il teatro Sannazaro di Napoli

• La InvestCloud di Marghera ha licenziato tutti e 37 i dipendenti per sostituirli con l’Ai

• Microsoft ieri si è ufficialmente schierata con Anthropic, chiedendo al Pentagono di sospenderne l’inserimento nella sua lista nera

• WhatsApp ha annunciato che introdurrà profili specifici per minori di 13 anni, le cui attività e interazioni potranno essere controllate dai genitori

• La prima delle due maxi-frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, è stata consegnata ieri nello stabilimento Herrenknecht, in Germania

• L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, dopo aver parlato con la questura, ha vietato ogni rito religioso per la sepoltura del capomafia Benedetto “Nitto” Santapaola

• A Messina, in Sicilia, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, di 67, già denunciato da lei. Lo avevano messo ai domiciliari, ma non c’erano braccialetti elettronici disponibili

• A Milano un tram della linea 27 ha preso fuoco per la caduta di un cavo della rete elettrica. Non ci sono né feriti né intossicati. Ma questo, per l’Atm, è il quarto incidente in due settimane

• Giulio Berruti, attore e medico odontoiatra, ex fidanzato di Maria Elena Boschi, ora sta con Michelle Hunziker

• A Houston la nazionale italiana di baseball ha battuto gli Stati Uniti per 8 a 6

• Sono morti lo scrittore peruviano Alfredo Bryce Echenique (87), il parroco pugliese Luigi Caracciolo (83), l’ultimo buttero di Vetralla Ernesto Furia (59), lo scrittore Roland Huntford (99)



Titoli

Corriere della Sera: Missile sulla base italiana

la Repubblica: Drone su base italiana

La Stampa: Iran, l’offerta di Meloni / No delle opposizioni

Il Sole 24 Ore: Petrolio, rilascio record delle riserve / Iran: preparatevi ai 200 dollari al barile

Il Messaggero: Colpita base italiana in Iraq

Il Giornale: Dopo gli stupratori / le toghe ci riprovano / sentenza a orologeria / sui centri in Albania

Avvenire: La mina oro nero

Il Fatto: Via la zarina dopo il voto / Intanto linciano Gratteri

Leggo: «Petrolio a 200 dollari al barile»

Libero: Schlein e Conte affondati

La Verità: Guerra a orologeria

Il Mattino: Meloni: noi fuori dalla guerra

il manifesto: La milite ignara

il Quotidiano del Sud: Meloni, no alla guerra / e sfida alle opposizioni

Domani: Hormuz, l’Iran colpisce tre navi / È guerra sui prezzi del petrolio



