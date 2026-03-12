Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
12/03/2026 15:02:00

La scuola italiana alla prova dell’Europa: a Marsala convegno sul diritto scolastico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-03-2026/1773317021-0-la-scuola-italiana-alla-prova-dell-europa-a-marsala-convegno-sul-diritto-scolastico.jpg

Si terrà sabato 21 marzo 2026 alle ore 10.30, nell’aula Borsellino del Tribunale di Marsala, il convegno dal titolo “Il diritto scolastico tra normativa interna ed eurounitaria”, un appuntamento dedicato all’analisi delle trasformazioni del sistema d’istruzione italiano alla luce delle normative europee.

L’incontro intende approfondire il rapporto sempre più stretto tra la legislazione nazionale e le direttive dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai temi del precariato scolastico, dell’estensione dei diritti contrattuali ai docenti supplenti e dell’adeguamento del sistema educativo agli standard europei in materia di inclusione e digitalizzazione, anche in relazione alle politiche legate al PNRR e all’AI Act.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’avvocato Giuseppe Spada, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, e dell’avvocato Marcello Lima, presidente della Camera Civile “Pietro Calamandrei” di Marsala. L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avvocato Daniela Romeo del Foro di Marsala.

Tra i relatori interverranno lo stesso avv. Daniela Romeo, il dirigente scolastico Francesco Marchese, la psicologa Stefania Marascia, l’avvocato Silvestro Pisciotta, Clelia Casciola, segretaria provinciale SNALS-Confsal di Trapani, e Giorgio Pulizzi, funzionario dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – ambito territoriale di Trapani.

«Non possiamo più pensare alla scuola come a un comparto isolato dalle dinamiche comunitarie – spiegano gli organizzatori –. Dalla gestione del personale al sostegno, l’Europa richiede riforme strutturali che incidono direttamente sull’organizzazione del sistema scolastico».

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello di Campobello di Mazara, rappresentato dal dottor Francesco Messina, insieme all’avvocato Daniela Romeo, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Per la partecipazione al convegno sono previsti tre crediti formativi.









Native | 08/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative