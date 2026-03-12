La scuola italiana alla prova dell’Europa: a Marsala convegno sul diritto scolastico

12/03/2026 15:02:00

Si terrà sabato 21 marzo 2026 alle ore 10.30, nell’aula Borsellino del Tribunale di Marsala, il convegno dal titolo “Il diritto scolastico tra normativa interna ed eurounitaria”, un appuntamento dedicato all’analisi delle trasformazioni del sistema d’istruzione italiano alla luce delle normative europee.

L’incontro intende approfondire il rapporto sempre più stretto tra la legislazione nazionale e le direttive dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai temi del precariato scolastico, dell’estensione dei diritti contrattuali ai docenti supplenti e dell’adeguamento del sistema educativo agli standard europei in materia di inclusione e digitalizzazione, anche in relazione alle politiche legate al PNRR e all’AI Act.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’avvocato Giuseppe Spada, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, e dell’avvocato Marcello Lima, presidente della Camera Civile “Pietro Calamandrei” di Marsala. L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avvocato Daniela Romeo del Foro di Marsala.

Tra i relatori interverranno lo stesso avv. Daniela Romeo, il dirigente scolastico Francesco Marchese, la psicologa Stefania Marascia, l’avvocato Silvestro Pisciotta, Clelia Casciola, segretaria provinciale SNALS-Confsal di Trapani, e Giorgio Pulizzi, funzionario dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – ambito territoriale di Trapani.

«Non possiamo più pensare alla scuola come a un comparto isolato dalle dinamiche comunitarie – spiegano gli organizzatori –. Dalla gestione del personale al sostegno, l’Europa richiede riforme strutturali che incidono direttamente sull’organizzazione del sistema scolastico».

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello di Campobello di Mazara, rappresentato dal dottor Francesco Messina, insieme all’avvocato Daniela Romeo, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Per la partecipazione al convegno sono previsti tre crediti formativi.




