Denise Pipitone, spunta un nuovo testimone: «Mai sentito dagli inquirenti»

13/03/2026 22:18:00

Potrebbe riaprirsi uno spiraglio nel caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A parlare di una possibile novità è la criminologa Antonella Delfino Pesce, intervenuta nella trasmissione Scomparsi sul canale 122 Fatti di Nera.

Secondo la criminologa esisterebbe un nuovo testimone ritenuto importante per l’inchiesta, un uomo che vive a Milano e che finora non sarebbe mai stato ascoltato dagli inquirenti.

Il testimone mai sentito

Delfino Pesce spiega di essere arrivata a questa persona analizzando gli atti e svolgendo sopralluoghi sia a Mazara del Vallo sia a Milano.

«Il suo nome non era all’interno del fascicolo – ha spiegato – ma l’ho trovato andando sul territorio. Quest’uomo non è mai stato sentito dalla Procura e dice delle cose importantissime».

Secondo la criminologa, il testimone sarebbe pronto a parlare e potrebbe fornire dettagli significativi sulla vicenda.

Una pista legata all’avvistamento di Milano

L’uomo, che ha sempre vissuto a Milano, non si trovava a Mazara del Vallo il giorno della scomparsa, ma le sue informazioni – sostiene Delfino Pesce – confermerebbero un presunto avvistamento milanese della bambina.

«È una persona molto affidabile e lucida – ha detto la criminologa – e ha dato dettagli dirimenti che mi hanno indirizzato verso un ambito preciso in cui cercare Denise».

Per questo la criminologa ritiene necessario un confronto con la Procura per verificare il contenuto della testimonianza.

Lo sfogo di Piera Maggio

Alle dichiarazioni della criminologa ha risposto sui social Piera Maggio, madre della bambina scomparsa.

«Rispettare una madre non è solo un dovere, ma un riconoscimento del primo legame che ha permesso a mia figlia di esistere», ha scritto. «Oggi molti sconosciuti si sentono liberi di oltrepassare il limite perché il buonsenso ha perso la ragione».

Il caso di Denise Pipitone, a oltre vent’anni dalla scomparsa, continua a restare uno dei misteri più dolorosi della cronaca italiana.



