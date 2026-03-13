Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/03/2026 07:50:00

Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo si avvicna a Lampedusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/petroliera-russa-alla-deriva-nel-mediterraneo-si-avvicna-a-lampedusa-450.jpg

Una petroliera russa senza equipaggio è alla deriva nel Mediterraneo e si sta avvicinando alle acque di Lampedusa.

Si tratta della Arctic Metagaz, una petroliera lunga circa 277 metri.  Sulla nave ci sono circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, un carico che fa temere possibili rischi ambientali in caso di incidente.

 

Nei giorni scorsi,  alcune esplosioni a bordo avrebbero costretto l’equipaggio ad abbandonare la nave. Da quel momento la petroliera è rimasta senza controllo, spinta dalle correnti nel Mediterraneo. La situazione viene monitorata dalle autorità marittime, anche per il possibile impatto ambientale nel caso in cui la nave dovesse avvicinarsi ulteriormente alle coste o subire danni strutturali. La vicenda è seguita dalle autorità competenti.

 



Cronaca | 2026-03-12 18:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-03-2026/trapani-la-truffa-dei-32-lingotti-d-oro-250.jpg

Trapani, la truffa dei “32 lingotti d’oro”

C’erano perfino i lingotti d’oro. Trentadue, per la precisione. E c’era anche la solita urgenza, il pacco fermo alla dogana, il pagamento da fare subito. Il copione delle truffe cambia accessori, ma non la sostanza: mettere fretta,...







Native | 08/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative