Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo si avvicna a Lampedusa

13/03/2026 07:50:00

Una petroliera russa senza equipaggio è alla deriva nel Mediterraneo e si sta avvicinando alle acque di Lampedusa.

Si tratta della Arctic Metagaz, una petroliera lunga circa 277 metri. Sulla nave ci sono circa 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, un carico che fa temere possibili rischi ambientali in caso di incidente.

Nei giorni scorsi, alcune esplosioni a bordo avrebbero costretto l’equipaggio ad abbandonare la nave. Da quel momento la petroliera è rimasta senza controllo, spinta dalle correnti nel Mediterraneo. La situazione viene monitorata dalle autorità marittime, anche per il possibile impatto ambientale nel caso in cui la nave dovesse avvicinarsi ulteriormente alle coste o subire danni strutturali. La vicenda è seguita dalle autorità competenti.



