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Economia
14/03/2026 02:00:00

FIAIP Sicilia incontra Sicindustria: confronto con il presidente Rizzolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/fiaip-sicilia-incontra-sicindustria-confronto-con-il-presidente-rizzolo-450.jpg

Un confronto tra il mondo della mediazione immobiliare e quello dell’impresa per rafforzare le collaborazioni e sostenere lo sviluppo economico della Sicilia. È questo il senso dell’incontro che si è svolto a Palermo tra i vertici regionali della FIAIP e il presidente di Sicindustria Sicilia, Luigi Rizzolo.

Alla riunione hanno partecipato la presidente regionale di FIAIP Sicilia, Maria Pia Barbagallo, il vicepresidente vicario regionale Vito Campo e il segretario regionale Davide Volpe. L’incontro si è tenuto nella sede di Sicindustria Sicilia e ha rappresentato un momento di dialogo tra due realtà che operano a stretto contatto con il sistema produttivo dell’Isola.

 

Al centro del confronto, in particolare, il rafforzamento della convenzione siglata nel maggio 2025 tra FIAIP Sicilia e Sicindustria Sicilia. L’obiettivo è ampliare le forme di collaborazione tra le due organizzazioni e creare nuove opportunità e servizi per le imprese associate.

«Il dialogo con Sicindustria rappresenta un passaggio importante per costruire una rete sempre più forte tra professionisti del settore immobiliare e sistema imprenditoriale – ha dichiarato la presidente regionale di FIAIP Sicilia Maria Pia Barbagallo – con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio e facilitare nuovi investimenti in Sicilia».

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a proseguire il confronto attraverso nuove iniziative e progetti comuni, per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra FIAIP Sicilia e Sicindustria Sicilia.









Native | 14/03/2026
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